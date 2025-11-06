四億福地2／台鳳前總裁借力文化局！ 黃宗宏力拚8年結果竟這樣

龍巖集團目前由李凱莉（左5）掌舵，目前龍巖與黃家的判決書上代理人都由她掛名。（圖／龍巖提供）

龍巖集團買受黃宗宏的陽明山豪宅後，因不滿內有240坪的黃成金墓園，和黃家展開訴訟戰，並於一審拿下勝利。黃家不服上訴，且黃宗宏於上訴期間向台北市文化局申請將墓園登錄為歷史建築並成功，而這也成了台灣高等法院將此案反轉的原因之一。台灣高等法院審理5年後，判決黃家勝訴，龍巖不服，提出再審仍遭駁回。然而今（2025）年8月27日，龍巖另對文化局提起行政訴訟的結果出爐，台北高等行政法院判決黃成金墓園已不再是歷史建築。

黃宗宏等人和龍巖歷經8年官司後，獲高等法院判決勝訴，不須拆墓還地。（圖／報系資料照）

台灣高等法院審理期間，龍巖集團將原先請求拆除黃成金墓園，變更為遷移墓園，並追加請求被告按月連帶給付損害賠償4萬0815元。不過，高院審理過程中，黃成金墓園於2022年12月19日被台北市文化局登錄為歷史建築，當時龍巖集團主張，此部份後續恐涉及行政爭訟，法院應裁定停止本件民事訴訟，不過遭到高院駁回。

據了解，當時台北市文化局會將黃成金墓園登錄為歷史建築，乃是因為在上訴期間，黃宗宏先向台北市文化局提出申請，文化局也於2022年9月16日派員至現場進行會勘，後續更因墓園雕刻工藝精緻，反映 1970 年代民間石刻工藝且黃成金對台灣光復後的社會、經濟具有貢獻等理由，投票通過將其登錄為歷史建築。

台灣高等法院認為，龍巖集團在知悉系爭墓園由黃氏派下子孫基於使用借貸關係占有狀態下，仍以低價買受土地，但事後要求黃家拆除墓園，使其在40餘年合法使用狀態恐隨時終止，不僅「利益衡量顯然失衡」且「傷害一般國民之法律情感」。另，此墓園有文化資產保存價值，也進一步強化高等法院此判決的理由。

龍巖集團不服，針對判決結果提起再審之訴，主張搬遷墓園及異地保存為可行之舉，且系爭墓園占用土地12.13％，龍巖有維護正當利益必要性。另，龍巖集團對文化局登錄過程提出質疑，認其違反法定正當程序等。但台灣高等法院仍於2024年8月21日駁回再審之訴。

龍巖主張黃成金墓園不該列為歷史建築，向北高行提起行政訴訟，今年8月勝訴，但文化局10月1日上訴。（圖／本刊資料照）

不過龍巖集團早一步在2023年，也對台北市政府文化局登錄黃成金墓園為歷史建築的結果提出行政訴訟，歷經2年的審理後，台北高等行政法院今年8月27日宣判龍巖集團勝訴，文化局須撤回原處分，不過文化局10月1日提起上訴。黃宗宏大戰龍巖集團8年，最後勝負仍難料。

本刊致電黃宗宏二審委任律師吳尚昆所屬的大成律師事務所，以及黃宗宏創辦的帝門藝術中心，詢問對此案意見，但截稿前未接獲回應。

另外，本刊也致電以及寄電子郵件至龍巖集團詢問此案意見，不過同樣在截稿前也無回應。

