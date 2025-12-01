一一四全國語文競賽團體賽讀者劇場花蓮滿堂彩勇奪四項特優

114年全國語文競賽團體賽讀者劇場，三十日假臺中市新民高中盛大舉行，花蓮縣計11隊獲選參加，與來自全國各縣市的選手們共同競逐特優成績（見圖）。

為普及本土語文教學生活化、落實十二年國教課綱素養導向教學，教育部自111年試辦本土語文讀者劇場競賽，114年正式列入全國語文競賽正式項目，期盼透過團體表演的方式，成為學校推動語文教學生活化的起點。花蓮縣政府積極推動語文教育，補助代表隊培訓及參賽經費，協助教師團隊進行語文課程設計與劇場排練，讓學生在真實語境中展現語言運用能力。花蓮縣代表隊今年共獲得4個項目特優，充分展現了花蓮縣長期推動語文教育的豐碩成果。

縣長徐榛蔚表示，花蓮的多元族群文化是最珍貴的教育資產，本次競賽不僅是一場競技，更是展現花蓮深厚的文化底蘊與教育實力！孩子們以母語演出家鄉故事，傳遞的不只是語言，更是對土地的情感與文化認同。感謝學校指導教師用心培訓與家長的支持，讓孩子以自信與驕傲在舞台上展現母語的美。