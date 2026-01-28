四公股投信合併生風波？財長證實照期程推進中

公股金融機構第一、兆豐、合作金庫以及華南永昌投信進行整併，日前卻傳出整併過程生風波。財政部長莊翠雲今天(28日)在立法院財政委員會備詢時否認生變，強調「四合一」按照期程推進當中，至於第一金的規模是最大的。

財政部長莊翠雲說：『(原音)第一個，我們這個會朝向投信四合一來合併，但就我所知，他們都按照相關的進度在推進當中，也沒有華南因為怎麼樣而停擺，目前都按期程在進行當中。』

國民黨立委賴士葆質詢莊翠雲時則指出，先前財政部開會時提到將由第一金主導，但後來傳聞華南金反對，導致此案停擺。

莊翠雲表示，目前沒有聽聞此狀況，不過「四合一」是按照期程推進當中，而第一金的規模是最大的。(編輯：宋皖媛)