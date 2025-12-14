四分衛主唱深夜悲慟發聲！跪床邊淚別母親：悲傷藏在心底

阿山14日深夜悲吐母親離世不幸消息。翻攝lovegood9 Threads

四分衛樂團主唱阿山昨（14）日深夜透過社群平台沉痛證實母親離世消息，他提到母親上個月身體狀況反覆，因而頻繁往返醫院照料，也多次接到印尼籍看護來電，每當看見對方的英文名字出現在手機螢幕上，內心便充滿不安。直到深夜接到最後一通電話，他立刻趕往醫院，跪在病床前痛哭失聲。

阿山表示，當時印尼籍看護以不太流利的中文輕聲安慰他，護理人員也提醒母親仍能聽見聲音，請他把握時間與母親說話，然而在那樣的時刻，他卻已想不起自己究竟說了些什麼，只剩滿心不捨與悲痛。

廣告 廣告

阿山14日深夜悲吐母親離世不幸消息，並分享多張和媽媽合影的珍貴畫面。翻攝lovegood9 Threads

談及目前心情，阿山坦言，悲傷彷彿被深深藏在內心某個遙遠的角落，只有在偶爾安靜下來的瞬間，才會悄然浮現。所幸母親的告別式已於月初圓滿完成，他也表示，未來將帶著母親從小到大給予的所有記憶與叮嚀，繼續好好生活。

貼文最後，阿山感性向這段時間給予陪伴、支持與理解的親友與歌迷表達感謝，也感謝自己的身體在情緒尚未來得及整理時，默默承擔並撐住日常生活的一切，字裡行間流露哀傷心思。

阿山14日深夜悲吐母親離世不幸消息，並分享多張和媽媽合影的珍貴畫面。翻攝lovegood9 Threads



回到原文

更多鏡報報導

蕭敬騰岳父離世...75歲資深藝人林光寧曾演大S的爸！超狂演藝資歷曝光

快訊／「民歌教父」楊弦驚傳過世 殷正洋稍早證實噩耗

「南拳媽媽」爭權官司延燒！彈頭心寒吐內幕：小南拳1年7000萬唱酬恐遭波及