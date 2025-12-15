四分衛阿山母親逝世 PO合照悼念「病床前淚崩送別」

四分衛主唱阿山公開母親病逝噩耗。(圖／盧禕祺攝)

四分衛樂團主唱阿山，上個月底在簡單生活節與老王樂隊合體演出，掀起當晚一波高潮，讓粉絲好奇何時會再推出新作品，沒想到他昨晚(14日)在社群公開母親日前病逝的噩耗，透露趕往醫院見最後一面時，直接跪在病床前哭到不成人樣。

阿山在社群曬出從小到大與母親的合照，接著公開母親病逝醫院的噩耗，他表示從上個月開始，就頻頻往返醫院，每次看到來電顯示看護的名字，內心就會相當害怕，日前在半夜接到電話時，立刻飛奔趕往醫院見母親最後一面，一抵達便直接跪在病床前，痛哭到無法自己，回想起當時看護用不標準的口音安慰他，護理師則是提醒母親還聽的到聲音，請他把握時間道別。

阿山表示母親告別式在月初圓滿結束，雖然會帶著她從小到大給予的記憶好好生活，卻還是發現悲傷暗藏在內心深處，總在安靜時刻悄悄浮上心頭，接著向陪伴他走過這段時間的親友致謝，「謝謝所有這段時間陪伴、支持、理解我的人，也謝謝我的身體，在那些我還來不及處理情緒的時候，默默替我撐住所有日常生活所要面對的一切事物」。

PO文曝光後，網友紛紛留言慰問：「想念就哭出來沒關係，但是要好好照顧自己」、「媽媽不痛了，現在山哥平安健康最重要」、「山哥請節哀，要記得好好保重」、「現在唯一能做的，就是用愛回應媽媽生前無私的奉獻」。

