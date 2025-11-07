四十年透天老宅的生活再造！保留童年記憶與時代痕跡，打造可聚可靜的多代共享之家
四十年透天老宅的生活再造！保留童年記憶與時代痕跡，打造可聚可靜的多代共享之家
整理｜Eason 圖片來源｜小福砌空間設計
家的設計，不只是形式的重構，更是一段記憶與情感的延續。《Past, Present and Future》這個案子是一次關於「回嘉」的深刻旅程。屋主選擇回到嘉義，買下這棟四十年的透天厝，不只是為了重拾過往的溫度，更是為了打造一個可以歡聚、可以靜謐、也可以共存未來的多代之家。此作品在小福砌空間設計團隊的縝密規劃下，透過巧思最終獲得2025 iF設計獎的肯定。
作品《Past, Present and Future》
屋主的童年在日式老宅中度過，從斑駁的木窗、陽光灑落的天井，到親人的聲音，這些記憶成了設計的起點。設計團隊希望讓這些舊時光的片段，在新生活裡重新發聲。設計的核心，是「延續」與「轉化」：保留舊屋的靈魂，讓新生活自然展開。
首先，設計團隊從空間動線開始調整，原本被隔在角落的廚房，搬到了家中的中心。這不只是格局上的改變，更象徵著家的重心從「功能」走向「交流」。這裡不僅是煮飯的地方，更是親友團聚、孩子學習、甚至傍晚泡茶談天的核心舞台。原本的廚房則轉為多功能空間，彈性使用，讓空間隨生活而變。
材質的選擇，也是一種生活語彙。透過大量使用原木，搭配溫潤的色系，營造安定且親切的氛圍。陽光透過改造後的天窗灑入，不再是冷冰冰的鐵窗，而是透明玻璃引導的自然光；夜晚則以線性燈帶補足光線，既溫暖又實用。為了解決開門見灶的風水疑慮，設計團隊在玄關與廚房之間加上一道木質格柵，既有視覺穿透感，也保持生活的儀式感。
在機能的安排上，設計團隊同樣重視「共好」。浴室改為雙區分離，各自有門，滿足多位成員使用的隱私與效率；磁磚則挑選圖紋豐富的款式，替空間加點趣味與層次。這些細節，都是讓日常生活更舒心的設計語言。上到二樓，記憶繼續展演。臥房以活動式收納櫃劃分空間，既能分隔，又能互動。原本1960年代的窗花，沒有拆除，而是精心修復。這些復古細節，讓空間有了時間的深度，也讓年長成員看見過去的自己。陽台則特地保留給屋主母親與老友使用，搭配老木材桌面，茶香、陽光與笑聲，就是最好的裝飾。
設計從來不是為了炫技，而是為了讓人的生活更完整。這棟老宅的改造，不只是翻新牆面或換上新家具，更是將家的故事重新整理、再生。家的模樣，可以變，但家的感覺，必須留得住。
更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk
其他人也在看
簡約俐落滿分 科技夫妻回家即放鬆│混搭風│25坪
日系簡約的淺色系底蘊，搭配特殊漆的質感，透過簡約實用的設計，允庭室內裝修設計專為科技業夫妻打造即使面對忙碌生活，下班回家就能充分放鬆的生活場域。適切的材質運用與細節規劃，使空間展現現代俐落感與溫暖層次，透過藝術漆、大板磚和木質格柵等異材質拼接，佐以簡約線條，兼具美感與機能，融合出日式簡約風格與科技感的氛圍，滿足屋主的生活需求與品味。幸福空間 ・ 23 小時前
田字型空間規劃 格局收納各安其位｜日系北歐風｜27坪
以旋轉電視為核心，空間向四周發散，水設室內設計操刀27坪的居宅，利用田字型設計精心安排公共領域，賦予各區域坪效利用最大化，同時細心考量安全細節，展現滿溢溫馨的日系北歐風的居宅氛圍。幸福空間 ・ 23 小時前
家人嚴選作客變 淨白鋪成空間輪廓
長年旅居海外的屋主，追求純粹與質感的生活空間，回台購得預售屋進行客變設計，透過《幸福空間》找到了澤序空間設計，梳理了屋主一家人的需求，張于廷設計師精究格局動線到材質選用，白色簡約的空間底蘊，搭配溫潤木質鋪陳靜謐氛圍，加佐貼心預留無障礙動線，讓機能與美感靜靜共存於日常。幸福空間 ・ 23 小時前
汲取精品時尚元素 讓空間成為藝術臻品|現代風|141坪
CELINE、LOUIS VUITTON、PRADA 等多款高級精品包，都擁有精緻細密縫線、柔軟溫潤皮革、奢華金屬、亮眼的品牌LOGO與俐落簡約造型，擄獲眾多時尚人的心。本案女主人也鍾情於時尚精品的細膩質感，於是界陽＆大司室內設計將精品包款中的經典元素轉譯至室內設計中，以百搭黑灰色系打底，藉由熟稔工藝將亮麗的鍍鈦金、大理石等優質建材完美融合，續揉植訂製染色木皮、皮革繃板為整體增溫，讓空間成為一件藝術臻品，女主人被所愛的時髦元素包圍，天天展現自信魅力。幸福空間 ・ 23 小時前
現代輕奢家居絮語
一如宇宙深處瀰漫著星雲，孕育璀璨恆星，綻放奪目光芒，豐聚設計此次亦為旅居美國返家定居的屋主，形塑流淌著迷幻雲霧的沉穩象限，但適度埋藏極具質感的鍍鈦金屬，搭配合理配置的間接燈光與機能，建構屬於一家人的小宇宙，柔化屋主剛毅臉龐，點亮心中的光，蘊生如花笑靨。幸福空間 ・ 23 小時前
輕奢風(affordable luxury)住宅設計指南!用精緻細節與實用機能打造低調奢華居家美學
低調奢華的輕奢風，近年來耀升為現代居家美學的新趨勢。如果你嚮往精緻設計，卻不喜歡過度堆疊的繁複元素，那麼你一定會喜歡輕奢風所帶來的平衡感。其實真正的高級室內設計，並不是用高價建材或昂貴飾品堆砌出來的，而是藏在空間獨特性與細膩質感之中。恰到好處的輕奢風設計，以簡約線條與精緻細節詮釋高級感，正是打造質感住宅的最佳答案。設計家 ・ 21 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 23 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 13 小時前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 19 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 19 小時前