四十年透天老宅的生活再造！保留童年記憶與時代痕跡，打造可聚可靜的多代共享之家

整理｜Eason 圖片來源｜小福砌空間設計



家的設計，不只是形式的重構，更是一段記憶與情感的延續。《Past, Present and Future》這個案子是一次關於「回嘉」的深刻旅程。屋主選擇回到嘉義，買下這棟四十年的透天厝，不只是為了重拾過往的溫度，更是為了打造一個可以歡聚、可以靜謐、也可以共存未來的多代之家。此作品在小福砌空間設計團隊的縝密規劃下，透過巧思最終獲得2025 iF設計獎的肯定。

圖片來源｜小福砌空間設計

廣告 廣告

圖片來源｜小福砌空間設計

作品《Past, Present and Future》

屋主的童年在日式老宅中度過，從斑駁的木窗、陽光灑落的天井，到親人的聲音，這些記憶成了設計的起點。設計團隊希望讓這些舊時光的片段，在新生活裡重新發聲。設計的核心，是「延續」與「轉化」：保留舊屋的靈魂，讓新生活自然展開。

圖片來源｜小福砌空間設計

圖片來源｜小福砌空間設計

首先，設計團隊從空間動線開始調整，原本被隔在角落的廚房，搬到了家中的中心。這不只是格局上的改變，更象徵著家的重心從「功能」走向「交流」。這裡不僅是煮飯的地方，更是親友團聚、孩子學習、甚至傍晚泡茶談天的核心舞台。原本的廚房則轉為多功能空間，彈性使用，讓空間隨生活而變。

圖片來源｜小福砌空間設計

圖片來源｜小福砌空間設計

材質的選擇，也是一種生活語彙。透過大量使用原木，搭配溫潤的色系，營造安定且親切的氛圍。陽光透過改造後的天窗灑入，不再是冷冰冰的鐵窗，而是透明玻璃引導的自然光；夜晚則以線性燈帶補足光線，既溫暖又實用。為了解決開門見灶的風水疑慮，設計團隊在玄關與廚房之間加上一道木質格柵，既有視覺穿透感，也保持生活的儀式感。

圖片來源｜小福砌空間設計

圖片來源｜小福砌空間設計

在機能的安排上，設計團隊同樣重視「共好」。浴室改為雙區分離，各自有門，滿足多位成員使用的隱私與效率；磁磚則挑選圖紋豐富的款式，替空間加點趣味與層次。這些細節，都是讓日常生活更舒心的設計語言。上到二樓，記憶繼續展演。臥房以活動式收納櫃劃分空間，既能分隔，又能互動。原本1960年代的窗花，沒有拆除，而是精心修復。這些復古細節，讓空間有了時間的深度，也讓年長成員看見過去的自己。陽台則特地保留給屋主母親與老友使用，搭配老木材桌面，茶香、陽光與笑聲，就是最好的裝飾。

圖片來源｜小福砌空間設計

圖片來源｜小福砌空間設計

圖片來源｜小福砌空間設計

設計從來不是為了炫技，而是為了讓人的生活更完整。這棟老宅的改造，不只是翻新牆面或換上新家具，更是將家的故事重新整理、再生。家的模樣，可以變，但家的感覺，必須留得住。

圖片來源｜小福砌空間設計

圖片來源｜小福砌空間設計

圖片來源｜小福砌空間設計

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk