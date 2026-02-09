四十載裁縫手 化傷痕為力量.

今年62歲的慈濟志工吳淑珍，在台中后里的針巧小舖擔任班長，負責聯繫大家來車縫布包，她是專業裁縫師，擁有40年經驗，用專業投入志業，格外法喜，其實前年一場車禍意外，讓她臥床長達半年，因為這個無常讓她更把握時間，加緊付出的腳步。

「車(縫)好了，直接轉過來壓線，(線要壓多大) 就是一分線。」

仔細教導車縫技術，該怎麼處理才更完美，吳淑珍是針巧小舖班長，用心又盡責，她會設計布包樣式，提前先做好版型。

「拿來，利用，然後我會給它做註解，這個是什麼，輔具的結緣袋，我會再做記號。」

廣告 廣告

擁有四十年專業裁縫的經驗，用專業投入志業特別法喜，她笑口常開與人為善，不藏私，好功夫傾囊相授。

慈濟志工 王足：「老師很有耐心，沒有嫌棄我們老，沒有用。」

總是想著努力付出，但一場無常，車禍導致髖關節和手部骨折，臥床休息長達六個月。

慈濟志工 吳淑珍：「我婆婆她跌倒受傷開刀髖關骨，我就借了這個病床，後來一直沒還，是因為也忙，也沒有貨車去載，放著，結果去年我車禍，就剛好用上了。」

這場意外，讓她更珍惜每一天，白天做志工、晚上在家修改衣服，時間塞滿滿不留白。

慈濟志工 吳淑珍：「我會做到大概十二點，有時候甚至會到一點，我在家裡做就是賺世間財，我在外面，帶一群志工做，就是賺功德財，我覺得說都要，那我自己才可以布施。」

有時太勞累，會引起身體不適，但吳淑珍努力克服，她說有心就不難，方向正確，做對的事，心裡那分踏實滿足，超越一切困難。

更多 大愛新聞 報導：

0210歷史今天 台南強震

風月同天│嗅覺是最固執的鄉愁

