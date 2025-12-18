「四千年美女」出事了！鞠婧禕遭控「嚴重經濟犯罪」 前東家發最後通牒

女星鞠婧禕。（圖／翻攝鞠婧禕微博）

大陸女星鞠婧禕2013年以SNH48成員身分出道，後轉型影視與音樂發展，曾出演《芸汐傳》、《熱血長安》、《新白娘子傳奇》等作品，被譽為「四千年一遇美女」。鞠婧禕與經紀公司絲芭傳媒近日爆出合約糾紛，雙方多次透過聲明與公開發文各自表態，她甚至被前東家指控涉及「嚴重經濟犯罪」，引發外界高度關注。

綜合陸媒報導，鞠婧禕方面15日發布聲明，表示其與絲芭傳媒的經紀合約已於2024年6月到期終止，並指控絲芭傳媒偽造藝人簽名及授權文件。對此，絲芭傳媒於16日公開筆跡鑒定報告，否認相關指控，並強調雙方合約期限至2033年8月。

同日，絲芭傳媒發布《關於我司藝人鞠婧禕的事實闡述和聲明》，否認其在收入與待遇方面存在壓榨行為，並公布相關數據。公司表示，曾投入超過人民幣1.6億元規劃她單飛後的演藝發展，截至2024年5月，累計向其支付稅前報酬約人民幣1.39億元，並按月支付固定收入，同時提供司機、豪車及高級公寓等資源。

絲芭傳媒17日再次發文，質疑鞠婧禕在解約說法上前後矛盾，認為相關表述存在誤導。對此，鞠婧禕亦已委請律師發布聲明，強調合約已屆滿，並指控對方存在不當行為。

不過，絲芭傳媒今天（18日）再度發布《致藝人鞠婧禕的最後告知》聲明，指控她及其所謂個人工作室多次散布不實資訊，誤導粉絲與社會大眾，相關行為已對公司形象及正常營運造成重大損害，要求對方立即停止侵權及抹黑行為，並稱鞠婧禕和關聯人士涉及「嚴重經濟犯罪」，將向國家監管機構進行實名舉報。目前，雙方各執一詞，相關爭議仍有待司法與相關部門進一步釐清。

