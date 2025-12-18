「四千年一遇美女」鞠婧禕10年賺6.2億爆合約糾紛 開撕前東家遭反控：再不收手就舉報

鞠婧禕被中國網友封為「四千年一遇美女」。翻攝微博@鞠婧禕

中國女星鞠婧禕擁有「四千年一遇美女」封號，近來卻與前東家「絲芭傳媒」爆發合約糾紛，雙方就合約年限與效力各執一詞。絲芭傳媒今（18日）再度發布重磅聲明，嚴厲指控鞠婧禕方面透過輿論抹黑公司，甚至宣稱已掌握對方涉及「嚴重經濟犯罪」的相關證據，揚言將向國家機關舉報，引發外界高度關注。

「絲芭傳媒」要鞠婧禕收手，強調握有證據，擇日將實名舉報。翻攝微博@絲芭傳媒

鞠婧禕2013年隨AKB48上海姐妹團SNH48出道，憑藉高人氣在歷屆總選舉中屢創佳績。2017年起單飛發展後，還從偶像跨足演員路，陸續演出《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》、《花間令》等作品，逐步站穩影視圈。

合約年限各執一詞！絲芭強調至2033年

只是面對出道前簽下的合約，鞠婧禕方面主張，與絲芭傳媒的合約已於2024年6月期滿，早已恢復自由身；然而絲芭傳媒則反駁，稱雙方另有一份2018年簽署的補充協議，將合約期限延長至2033年，成為爭議核心。

廣告 廣告

鞠婧禕工作室於16日率先公開律師聲明，強調藝人已於2024年6月15日依法解除合約，並指控絲芭傳媒存在偽造簽名、隱瞞演藝收入、侵占分成等嚴重違約行為。雙方對簿公堂期間，法院也曾就補充協議上的簽名進行筆跡鑑定，但兩度司法鑑定結果皆為「無法判斷是否為本人親簽」，相關效力仍待司法進一步認定。

鞠婧禕收入曝光

絲芭公布多年支付給鞠婧禕的收入及藝人相關配套福利。翻攝微博@絲芭傳媒

對此，絲芭傳媒則強勢回擊，強調自2017年起投入約人民幣1.6億元（約新台幣7.1億元），在未取得平台發行保障的情況下，為鞠婧禕規劃並打造影視發展路線，包括製作40集古裝劇《芸汐傳》，協助她成功跨足演員領域。公司並主張，截至2024年5月，已向鞠婧禕結算並支付約人民幣1.39億元（約新台幣6.2億元），所有款項均有本人簽收憑證。

此外，絲芭傳媒也列舉長年提供給鞠婧禕的配套條件，包括每月固定支付稅前25萬元薪資，安排專車與司機，並提供上海市外灘區高級公寓居住，後續依藝人需求更換為坪數更大的市區住宅，供本人及私人助理使用。如今，這起原本檯面下的合約爭議全面攤在陽光下，雙方公開互撕，多年合作情分也正式決裂。



回到原文

更多鏡報報導

Apink普美未婚夫是誰？黑眼必勝Rado創作背景超狂 TWICE〈TT〉、請夏夯曲出自他手

范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光

朴娜勑素顏道歉也沒用！Key涉非法醫療全面停工 《MBC演藝大賞》剩2人主持