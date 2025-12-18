「四千年一遇」女星遭控「嚴重經濟犯罪」：將向國家舉報

中國「四千年一遇」女星鞠婧禕和前東家絲芭傳媒爆發合約糾紛。翻攝自微博



中國女星鞠婧禕有著「四千年一遇美女」封號，主演《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》等陸劇斬獲高人氣，日前卻與合作多年的經紀公司「絲芭傳媒」爆發合約糾紛，雙方各執一詞。鞠婧禕主張合約已於去年6月到期、正式單飛，絲芭傳媒今（12/18）最新發布的聲明措辭強硬，除否認解約成立外，更首度指控鞠婧禕相關人士涉及「嚴重經濟犯罪」，並揚言將向國家相關監管機構實名舉報，引發外界譁然。

絲芭傳媒在聲明中直指，鞠婧禕及其「所謂的個人工作室」多次無視事實，透過網路平台散布不實訊息，利用藝人影響力誤導粉絲與輿論，甚至指控對方私下動用「網路水軍」對公司進行網路暴力，已對企業形象與營運造成重大傷害。

聲明最後更下達最後通牒，要求鞠婧禕立即停止相關行為，並強調公司長期掌握大量事實與資料，將針對鞠婧禕本人及其關聯人士「涂某某」涉嫌嚴重經濟犯罪的行為，擇日向國家機關、媒體與社會公眾進行公開舉報。

絲芭傳媒最新聲明措辭十分嚴厲。翻攝自微博

鞠婧禕日前主張，雙方合約已於2024年6月終止；不過，絲芭傳媒則反駁，指出雙方另有一份2018年簽署的補充協議，延長合作期限至2033年，否認解約主張。隨著雙方說法曝光，網路上也開始出現「薪資偏低、未獲分潤、長期遭壓榨」等對絲芭不利的傳聞。

對此，絲芭傳媒公司也曬出具體數據回擊，指2017年為鞠婧禕成立個人工作室以來，所有經營風險皆由公司100%承擔，累計投入資金達人民幣1.6億元（約新台幣7.1億元），為其量身打造演藝發展路線，包含為她製作《芸汐傳》等戲劇大作。

絲芭傳媒同時公開金流資料，表示截至2024年5月，已向鞠婧禕結算並支付稅前報酬合計人民幣1億3904萬餘元（約新台幣6.2億元），強調所有款項皆有本人簽收紀錄。

除演藝分潤外，絲芭傳媒亦詳述多年來提供的生活與福利支出。聲明指出，為協助鞠婧禕符合上海落戶條件，公司還每月固定支付人民幣25萬元（約新台幣110萬元）的收入，從未延遲；交通方面，長期安排配有專職司機的賓士保母車供其使用；居住部分，則提供位於上海外灘江景、坪數155平方公尺以上的高級公寓，後續並依其要求，改租市區更大坪數住宅，供其與私人助理居住。

絲芭傳媒進一步表示，基於顧全大局，公司多年來亦全額報銷多筆與工作無直接關聯的私人旅遊及日常生活開銷，甚至包含部分「私人朋友」的相關費用，暗示公司承擔了原應由個人負擔的支出。

此外，鞠婧禕的前SNH48隊友曾艷芬日前發聲力挺鞠婧禕，指控絲芭傳媒過去曾出現欠薪、抽成爭議，質疑合約制度不透明，甚至還爆料公司曾逼旗下女藝人「去陪酒」。對此，絲芭傳媒也在12月17日回應，否認旗下藝人曾被安排陪酒，並指曾艷芬的說法屬於道聽塗說、惡意抹黑，強調已報警處理，並委託律師蒐證提告。

