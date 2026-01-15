四千金》黃金、白銀、銅、錫狂吸避險資金 全年營收成長24％ 價格盤中同步創歷史新高
「所有道路都通往黃金和白銀」Allegiance Gold首席營運長Alex Ebkarian對《路透社》表示，並表示市場正處於結構性牛市階段。（圖片來源／chile codelco頻道）
伊朗等地緣政局繼續緊張，和Fed主席鮑爾遭刑事調查對市場帶來避險期待，黃金、白銀、銅、錫價格在盤中創下歷史新高，截至美國東部時間下午1點38分（格林尼治標準時間18:38），現貨黃金價格上漲0.9%，至每盎司4628.68美元，此前一度觸及每盎司4641.40美元的歷史新高。
四大貴金屬都創新高，進入結構性牛市階段
「所有道路都通往黃金和白銀」Allegiance Gold首席營運長Alex Ebkarian對《路透社》表示，他指出，來自不同買家的需求推動了這一趨勢，並表示市場正處於結構性牛市階段。
《路透社》報導指出，地緣政治緊張情勢升高，市場對避險需求升高，伊朗警告駐有美軍的鄰國，如果華盛頓幹預伊朗境內的抗議活動，伊朗將攻擊美軍基地。同時，在美國總統川普重申美國控制格陵蘭島的要求後，丹麥和格陵蘭島的部長將與美國副總統約翰·迪·萬斯會面。
此外，數據顯示，美國11月零售銷售超出預期，而生產者物價指數（PPI）符合月預期，但高於年度預期。此前，週二公佈的12月份核心消費者物價指數（CPI）數據低於預期。交易員繼續預期今年將降息兩次。
銅價去年整年漲4成，今年2個禮拜漲6％
三，銅價再創新高，延續了年初以來的強勁勢頭。積極的需求預期和供應擔憂共同推動了銅價上漲。
倫敦金屬交易所的銅價在早盤交易中一度觸及每噸13,310美元的歷史新高，隨後有所回落。其他基本金屬價格也紛紛上漲，其中錫價也創下新高。
供應擔憂也推高了銅價，這種情況在2025年的大部分時間裡都有體現。地緣政治的不確定性，尤其是可能影響全球貿易的潛在發展，構成了額外的供應風險。銅價剛剛經歷了歷史上漲幅最大的年份之一，漲幅超過40%。 2026年才過去兩週，銅價已上漲6％，人工智慧和再生能源等成長產業持續推高需求。
更多信傳媒報導
衛福部擬開放外籍護佐、照服員進醫院》人力解方還是病安風險？
伊朗政局動盪加劇 俄羅斯已損失敘利亞和委內瑞拉 正苦思對策
中東飛彈最大庫存國：解析伊朗導彈戰略布局細節與美以兩國回應
其他人也在看
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 6
《基金》存0050就夠？達人1招避免股災捶心肝
【時報-台北電】台股近10年牛氣沖天，平均年化酬率逾20%，0050也平均年賺逾18%，很多人以為只要存0050就好，存股達人「存股方程式」提醒資產配置的重要性，美股、日股都曾經失落10~20年，年虧3%~7%，如果此時需要用錢，賠錢賣股會很心痛，建議分散市場，配置低相關資產，如果資金有限，至少台美股+現金；如果想要更分散風險，VT+台幣定存是最佳解。 「存股方程式」版主在臉書分享，資產配置最重要的目的，就是期望能在報酬與規避風險之間取得平衡點。資產配置並非為了追求短期暴利，而是為了在市場波動的風暴中，確保資產能穩健地朝向長期財務目標邁進。 資產配置的重點有兩個：分散市場與配置低相關性的金融產品。 重點1：分散市場 顧名思義就是不可把資金全數投入單一市場，至少投入兩個市場才能有效降低風險。台股近年表現非常好，元大台灣50(0050)上市以來績效非常亮眼，不少網紅認為只要投資0050即可。但資金如果全部壓在台股、壓在0050，一旦台股遭遇系統性風險，可是會欲哭無淚。 有網紅斬釘截鐵的認為，台股長期走勢絕對是向上的，因此投資台股、投資0050就夠了？強如美股標普500指數，也曾長時間低迷，時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
利多連環發！00919新兵挑戰第4根「9.5萬張排隊等進場」 電零股蜜望實、鈞寶同列34檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數週二跌多漲少，僅費半小漲0.95%收紅；台股加權指數今（14）日開盤則是上漲35.31點至30,742.53點，最高一度漲18...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7
傳斬獲Meta大單！大同悍漲半根爆量21.2萬張 這低軌衛星股「7天強漲53%」笑開花
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高走揚，終場漲234.56點，以30,941.78點作收，漲幅0.76%，成交金額6600.16億元。觀察今日成交量排...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
台股上3萬全線暴走！前十強全漲6%以上 最強前3是它們
2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣勢旺盛，一舉攻上3萬點之上的高點，也帶動台股ETF飆漲，據統計，今年來前十強台股ETF皆大漲6%以上，其中，台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）更大漲二位數。台新投信表示，雖然短線漲多面臨獲利回吐壓力呈現震盪格局，但在AI需求持續熱絡下，強化市場對今年成長的期待，分析師預估台股企業今年獲利成長率有機會上看二成，在紮實基本面的支撐下，台股回檔整理後仍有續攻高的機會，建議逢低分批布局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
大摩再升價 台積今法說開牌
晶圓代工龍頭台積電法說會重磅登場，內外資研究機構於法說會前幾乎全部調升目標價，迄今下好離手，就等台積電對未來展望與資本支出計畫等重要訊息更新。法說前夕，摩根士丹利證券不但二度調高台積電股價預期，還同步升評世界、降評聯電，並端出晶圓代工族群多空操作策略，可說別出心裁。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
欣興獲利狂 外資：2年看增4倍
摩根大通證券指出，欣興（3037）在輝達AI HDI量產近期已出現明顯進展，欣興在台灣的先進HDI廠將加速達成損平，化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重現江湖，未來二年每股稅後純益（EPS）可望大增400％以上，將推測合理股價升至市場新高的347元。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 3
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 482
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 16
台積電衝上1720元 台股歷史高點再刷新/神山擴廠點火 廠務概念股砲火全開/群創連10漲友達爆量 面板股在紅什麼？｜Yahoo財經掃描
甩開美國司法部調查聯準會主席鮑爾的干擾，市場焦點回到科技股基本面，美股四大指數同步收紅；道瓊工業指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.16%，費城半導體指數上漲0.47%，三大指數續衝歷史新高；而那斯達克指數也走強0.26%。科技股表現方面，受惠AI與雲端需求展望，Alphabet在AI布局與市值突破4兆美元題材帶動下續強，新型雲端商CoreWeave等個股同步走揚；而《紐約時報》報導台美關稅協議進展、可能以擴大赴美投資換取關稅下調，也激勵台積電ADR勁揚2.52%、創歷史收盤新高。亞股方面，日股大漲、韓股走高，齊刷歷史新高；而港股、上證指數同樣有走強表現，整體市場投資氣氛偏多。 台股今（13）日盤中一度衝高至30,973.85點改寫新高，隨後震盪整理，終場上漲139.93點、收在30,707.22點，同步刷新收盤新高，成交值放大至7245.89億元，權王台積電(2330)盤中再寫新天價1720元，穩住指數重心，聯發科(2454)、日月光投控(3711)表現突出，盤面資金則持續在封測、廠務設備與低軌衛星等具題材族群間輪動，在國安基金退場後，持續支撐大盤高檔上攻。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 11
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 28
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 95
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 134
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 51
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 231
陳亭妃若出局誰得利？他揭謝龍介知道票在哪
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果將於今（15）日稍後出爐，民進黨立委陳亭妃、林俊憲誰會出線備受關注。對此，前立委郭正亮認為，如果陳亭妃輸掉初選，她的鐵票支持者可能不會去投票，而陳亭妃和...今日新聞NOWNEWS ・ 29 分鐘前 ・ 47
股價猛飆113.1%！網喊「它」想買還買不到 連拉3根漲停並列「這2檔」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（13）日台股加權指數收盤30,707.22點，漲139.93點，漲幅0.46%，觀察昨日表現強勢個股，昨日有3檔個股以漲停的成績榮登強...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1