四千金》黃金、白銀、銅、錫狂吸避險資金 全年營收成長24％ 價格盤中同步創歷史新高

伊朗等地緣政局繼續緊張，和Fed主席鮑爾遭刑事調查對市場帶來避險期待，黃金、白銀、銅、錫價格在盤中創下歷史新高，截至美國東部時間下午1點38分（格林尼治標準時間18:38），現貨黃金價格上漲0.9%，至每盎司4628.68美元，此前一度觸及每盎司4641.40美元的歷史新高。

四大貴金屬都創新高，進入結構性牛市階段

「所有道路都通往黃金和白銀」Allegiance Gold首席營運長Alex Ebkarian對《路透社》表示，他指出，來自不同買家的需求推動了這一趨勢，並表示市場正處於結構性牛市階段。

《路透社》報導指出，地緣政治緊張情勢升高，市場對避險需求升高，伊朗警告駐有美軍的鄰國，如果華盛頓幹預伊朗境內的抗議活動，伊朗將攻擊美軍基地。同時，在美國總統川普重申美國控制格陵蘭島的要求後，丹麥和格陵蘭島的部長將與美國副總統約翰·迪·萬斯會面。

此外，數據顯示，美國11月零售銷售超出預期，而生產者物價指數（PPI）符合月預期，但高於年度預期。此前，週二公佈的12月份核心消費者物價指數（CPI）數據低於預期。交易員繼續預期今年將降息兩次。

銅價去年整年漲4成，今年2個禮拜漲6％

三，銅價再創新高，延續了年初以來的強勁勢頭。積極的需求預期和供應擔憂共同推動了銅價上漲。

倫敦金屬交易所的銅價在早盤交易中一度觸及每噸13,310美元的歷史新高，隨後有所回落。其他基本金屬價格也紛紛上漲，其中錫價也創下新高。

供應擔憂也推高了銅價，這種情況在2025年的大部分時間裡都有體現。地緣政治的不確定性，尤其是可能影響全球貿易的潛在發展，構成了額外的供應風險。銅價剛剛經歷了歷史上漲幅最大的年份之一，漲幅超過40%。 2026年才過去兩週，銅價已上漲6％，人工智慧和再生能源等成長產業持續推高需求。

(原始連結)





