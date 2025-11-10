四叉猫起底「抹黑蕭美琴」帳號！王浩宇揪107假帳：包含小草跟紅藍

副總統蕭美琴日前受邀赴歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表演說。圖／攝影李智為

副總統蕭美琴日前受邀赴歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表演說，成為外交焦點。不過，網路上卻出現謠言，稱「法國BBC報導台灣以80億歐元巨資換取演講機會」。對此，網紅「四叉貓」劉宇起底造謠帳號「caffrey802」的背景，前議員王浩宇則查出共有107個散布假消息的相關帳號，並表示將一併檢舉。

「caffrey802」日前在Threads上發文直指，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」事後「caffrey802」已將該篇貼文刪除。昨（9）日晚上則又發文說，「好啦青鳥們乖啦，等我回台灣，開直播一次講清楚啦！」

對此，網紅「四叉貓」劉宇昨晚在臉書發文起底謠帳號「caffrey802」的身分，多項個資皆遭揭露，包括本名、IG、treads、臉書、youtube頻道、twitch頻道、PTT帳號、遊戲ID與LINE通訊軟體，甚至連車牌也被曝光。

「caffrey802」因身分遭起底，引發網友湧入其Threads帳號留言洗版，面對爭議，「caffrey802」也在留言區回應部分網友表示，已關閉個人臉書權限，並強調已要求對方勿公開個資，若不刪文「我們法院見」，疑似預告將提起法律行動。

而王浩宇也在treads上發文指出，造謠蕭美琴花80億歐元，「我透過AI爬文整理了發文跟分享相關的帳號，包含小草跟紅藍。這幾天會全部完成檢舉，目前收集到的帳號有107個。」



