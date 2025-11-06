四叉貓再爆黃國昌小姨子高翬公司罰單未繳 高習20萬卡債滾成53萬

四叉貓緊盯黃國昌及岳父一家人的財務狀況。

民眾黨主席黃國昌的小姨子高翬，所經營的「耘力國際文化事業有限公司」近日被懷疑與黃國昌的狗仔隊爭議有關，而她寄給《鏡週刊》的存證信函又意外引爆更多疑點。網紅「四叉貓」5日晚間、6日清晨在臉書連發兩篇貼文，揭露高翬及其姊姊高習的財務紀錄，質疑高家行事風格「有錢卻不繳小錢」。

四叉貓首先指出，高翬名下的《恆合營造有限公司》登記地址與黃國昌的板橋服務處相同。根據查詢紀錄，該公司積欠1,500元的過期交通罰單未繳。四叉貓諷刺地說：「高翬妳家那麼有錢，欠1,500元的過期罰單趕快去繳啦！」還調侃黃國昌：「小姨子的罰單寄到服務處，黃國昌也不會順手幫忙繳喔？」

他接著揭露，高翬的姊姊高習過去曾刷卡近20萬元未繳款，長期放任利息累積，最終債務膨脹至53.6萬元。四叉貓翻查法院判決書後寫道：「這點錢對高家來說一定是小錢，所以才會放到忘記繳對吧？」並附上家庭成員名單與相關文件截圖。

兩篇貼文在網路上引發熱烈討論，許多網友留言諷刺：「才20萬太少，要滾到53萬才想繳」、「有錢人真好，連欠錢都可以忘記」、「越有錢的人對要付給政府規費稅金越會鑽漏洞」，也有人質疑：「正常經商的人不會放任信用出問題，這狀況怪怪的」、「老大有三千萬交保金，三妹和媽媽卻沒有20萬繳卡債？」





