四叉貓喊「不要含淚投票」…林岱樺吐「他很可愛」：不要用謠言傷害他

民進黨正國會派系黨公職力挺立委林岱樺參選高雄市長，引起綠營支持者論戰，身為高雄選民的網紅四叉貓也高喊「不要含淚投票，大不了不去投票」，更表態力挺邱議瑩、賴瑞隆。林岱樺今（31）日發文表示「四叉貓很可愛，無論他對我有什麼指教，請不要以不實謠言傷害他」，四叉貓也回應「我氣消了」。

四叉貓日前高喊「我才不要含淚投票，大不了就不去投票而已」，隨後發文「為了避免林岱樺未來成為高雄市長，我這次得公開表態了！」四叉貓也批評，林岱樺過往提出「同性結合法」，讓同志「結婚」被「結合」取代，並規定雙方的三等親都可請法院介入，拆散關係，讓同志族群大罵她是「葛林岱樺德」，甚至在同婚法案關鍵的第4條（成立後同性戀將可辦理結婚登記）投票時，成為民進黨唯一投下反對票的立委。

四叉貓也直言，林岱樺貪污官司纏身，因此不認為是適合的候選人，「高虹安參選前我就天天發文罵她是貪污犯了，罵到她都快卸任了，要是將來林岱樺選上後也被判個貪污七年起跳，到時候我該不該也整天發文罵林岱樺？」

而林岱樺今天突然發文表示，「四叉貓很可愛，無論他對我有什麼指教，請不要以不實的謠言傷害他，謝謝大家」。而四叉貓也在留言區表示「謝謝委員」，隨後也將林岱樺的貼文截圖後發文表示「好，我氣消了，出門約ㄆ去」。貼文一出引起網友熱議「領教到貓貓的威力」、「林岱樺怕起訴書也被導讀」，也有網友表示「聰明，不要跟貓貓過不去，不然祖宗八代都會被挖出來」。

