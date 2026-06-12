四叉貓寄信檢舉 童仲彥出獄後考到不動產經紀人證書沒了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

前台北市議員童仲彥。（資料照）

前台北市議員童仲彥，過去因詐領助理費遭判3年10月，2023年10月間獲假釋出獄，童仲彥並未回歸政壇，2025年間對外透露考取地政士和不動產經紀人專技證照，由於考照及格率不到20％，引發外界專注。不過，網紅「四叉貓」日前查詢《不動產經紀業管理條例》，發現童仲彥不符申請資格，提出檢舉後，近日獲回覆，內政部地政司證實撤銷童仲彥證書。

網紅四叉貓今年初因不滿童仲彥「講他壞話」，翻法規發現《不動產經紀業管理條例》第六條第三項，詐欺、侵佔罪官出來未滿3年不得申請，由於童仲彥詐領助理費，是涉犯「利用職務上機會詐取財物罪」，四叉貓因而寄信檢舉。

廣告 廣告

四叉貓昨（11日）透露，前幾天已收到內政部地政司回信，「童仲彥的證書已經被撤銷」，信件顯示，已依規定撤銷童仲彥不動產經紀人證書及營業員證明。

童仲彥過去有家暴、酒駕紀錄，2022年3月間因詐領5萬餘元助理費用入獄服刑，隔年10月獲准假釋出獄，去年6月假釋期滿後，童仲彥成功考取地政士和不動產經紀人專技證照，當時考選部一度對外說明，2項都是專技普考，地政士2025年及格率為12.51％，不動產經紀人2024年及格率則是18.1％，具有一定考取門檻。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多《鏡新聞》報導

挺台美國參議員當面建議鄭麗文 和民進黨合作完成國防預算

看齊蔣萬安當母雞？ 陳其邁市政擺前面：我若做不好還站台會被笑死

蔣萬安備詢「殷瑋搶答」 何孟樺火大：不是要你回答、是要市長裁決