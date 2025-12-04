四叉貓指批發淘寶貨「翻4倍賣」民眾黨女神劉芩妤駁：不實指控
〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨女神劉芩妤表態要參選台中西屯區議員，網紅四叉貓發文揭露，劉芩妤批發淘寶貨來台灣「翻四倍賣」。對此，劉芩妤表示，這件事四叉貓在5月就說過了，根本是不實指控，她以前有蝦皮帳號，但只是測試帳號，早就沒有該帳號，也沒有賣什麼淘寶貨，不明白為何四叉貓又再度把不實的事再度重提。
劉芩妤指出，她是帶貨直播，但是都是直接到廠商處對廠商的產品進行導貨，並且都是當場測試能不能用，並沒有批發淘寶貨。
她不滿的表示，四叉貓拿著她測試的圖片在淘寶貨APP以圖搜圖，認為她是在賣淘寶貨，根本就是不實指控。
相關新聞：民眾黨女神劉芩妤表態選議員 四叉貓揭：曾批發淘寶貨「翻4倍賣」
川普簽字！ 白宮：「台灣保證實施法案」正式生效
民眾黨女神劉芩妤表態選議員 四叉貓揭：曾批發淘寶貨「翻4倍賣」
賴總統紐時峰會喊話習近平：別只想擴張領土 台灣願助中解決經濟問題
《紐時》DealBook峰會 特邀「台灣總統」賴清德專訪
