四叉貓挖出張文科大論文驚見自拍照當範例 4年前模樣曝光

網紅四叉貓挖出嫌犯大學時期的研究報告，發現嫌犯曾於報告中使用自己的自拍照當範例。翻攝自四叉貓臉書



北捷台北車站與中山商圈隨機攻擊案震驚社會，外界高度關注嫌犯背景，網紅「四叉貓」劉宇近日持續肉搜，昨日（12/21）晚間在臉書發文曝光嫌犯過去的臉書、求學與研究紀錄，還發現張文從永平工商餐飲科考入虎尾科大資工系後，曾完成一項和人臉辨識相關的研究計畫，並於報告中使用自己的照片作為範例。

外界近日傳出嫌犯過去曾就讀虎尾科大，經媒體追問，校方昨日下午發出聲明，證實嫌犯為109學年畢業的校友，經查詢相關成績及操行，在學期間一切正常，更強調事件發生深感傷痛與遺憾，對受害者及其家屬致上深切的關懷與安慰，所有一切對外說明，將依檢調機關說明為主，針對本案不再發表任何言論。

由於嫌犯身分曝光，四叉貓晚間也在臉書發文，秀出嫌犯大學時參與大專生研究計畫的研究成果報告書，發現嫌犯曾於2020年7月1日至2021年2月28日期間，執行有用「人臉辨識輔助課堂點名」的相關計畫，還領到科技部補助共4萬8千元。

四叉貓表示，他實際下載並閱讀該份研究報告後，意外發現報告中有一張圖片，直接以嫌犯本人自拍照作為「攝像頭擷取圖像視窗」示範樣本，推測拍攝時間約在2021年前後，等於是「4年前的自拍照」被放進論文當中。

除了學術資料外，四叉貓還接連挖出嫌犯的E-mail信箱，以及真正有在使用的臉書、IG和推特等社群帳號，不過先前的發文內容看起來皆在犯案前就被處理掉，成為無解之謎。

貼文發布後，引起不少民眾留言討論「現在跟餐飲科時期差很多，眼神不一樣了」、「餐飲科考上虎尾資工很猛欸」、「「現在跟餐飲科時期差很多，眼神不一樣了」、「餐飲科考上虎尾資工很猛欸」，更有人疑問「能申請到+完成科技部補助大專生研究計畫應該算是非常積極向上耶⋯⋯」。

