四叉貓挖出張文臉書推測用途 並闢謠：他並非外配之子

27歲犯嫌張文19日在北捷台北車站及中山商圈隨機襲擊案，有網友在社群網站上傳播兇嫌張文為陸籍新住民二代的訊息。陸委會20日晚間指出，此為不實訊息，切勿繼續傳散。網紅四叉貓(劉宇)也在臉書表示，張文並非外配之子，父母皆不是大陸人。他更挖出張文臉書，推測是他在學生時期專門拿來綁定手機遊戲的臉書帳號。

四叉貓20日在臉書貼文闢謠表示，張文並非外配之子，父母皆不是大陸人，也沒有去大陸讀書或是大陸依親來台灣，他們全家都是桃園人。張文的臉書只有他上篇公布的那個，推測是他在學生時期專門拿來綁定手機遊戲的臉書帳號。當兵以後可能不再使用臉書，或犯案前把「非遊戲用」的臉書刪除了。而且大陸軍武抖音那個帳號也不是兇嫌本人，請大家不要再轉傳截圖。

四叉貓接著表示，19日下午張文多次變裝，中途也曾回旅館更換裝備再出來犯案，導致案發後各種影像紀錄的穿著稍有不同，但其實都是同一個人。而且台北市的監視器覆蓋率極高，追蹤一個公開犯案的嫌犯應該很難追丟，雖然網路上很多人質疑影片胖瘦可能是不同人，懷疑中途換人，但他認為，是因為不同的手機和監視器，加上拍攝角度不同造成的結果。

四叉貓更指出，有人懷疑為什麼嫌犯作案時背後有人可以清楚拍攝，那位是ETtoday新聞雲的記者，並不是什麼協同紀錄者，該記者有發一篇長文解釋這件事。

劉宇表示，他知道大家都很恐慌，願意懷疑是好事，但在網路上真的不需要太多陰謀論，即使看到我們拿出證據，還繼續相信陰謀論，這就不太好了。總之願大家平安。

