四叉貓整理張文作案、藏匿地點！1關鍵網怕爆

社會中心／徐詩詠報導

昨（19）日北市街頭發生駭人隨機砍人案，嫌犯張文先是在台北車站周遭施放煙霧彈，並疑似砍殺1人讓對方倒地，送醫後不治。後續張文利用徒步前往北市旅館藏匿1小時左右，便前往捷運中山站街頭再度丟擲煙霧彈後，隨機砍殺多位民眾。進到百貨公司內部的張文，在警力包圍下疑似畏罪墜樓。對此，四叉貓在臉書撰文並公布相關地點，1關鍵讓網直呼「太奇怪」。





四叉貓在臉書撰文，寫下：「幫忙闢謠，兇嫌先是縱火三次（包含租屋處），然後再去北捷M7扔完煙霧彈之後，又返回千惠旅館補充物資更換裝備，所以再出現時衣服才會稍微不同，網路謠傳有兩個犯人應該是誤會。我是根據新聞報導標註位置，可能稍微有誤差。」



廣告 廣告

四叉貓貼1圖整理張文作案、藏匿地點！1關鍵網怕爆：太奇怪了

張文在作案前，多次於北市內縱火，試圖引開警力。（圖／民視新聞資料照）在四叉貓公布的地圖中，張文分別在林森北路與長安東路一段縱火2次、公園路租屋處縱火1次，隨後在台北車站M7出口周遭施放煙霧彈，並疑似造成1位民眾傷重不治。張文後續赴中山站附近千惠旅館更衣、藏匿後，便在捷運站出口作案，隨後在警方圍捕下墜樓。

四叉貓貼1圖整理張文作案、藏匿地點！1關鍵網怕爆：太奇怪了

張文後續在台北車站、中山站沿途砍人，後續疑似畏罪墜樓。（圖／民視新聞資料照）

不少網友看完後紛紛留言「兩次縱火錯失兩次機會」、「這也反映台北市警察，是不是，反應慢很多」、「居然可以躲過警力跑回旅館換裝，真的太奇怪了」、「把警察引開，在警力真空處犯案」、「還同一天」、「丟完煙霧彈已經有行兇，還可以回旅館，警方的動作不會太晚嗎？」

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：四叉貓貼1圖整理張文作案、藏匿地點！1關鍵網怕爆：太奇怪了

更多民視新聞報導

北捷恐攻4死11傷「完整名單」曝光！57歲男見義勇為遭刺死

北市隨機砍人震驚全台！昔中捷奪刀「長髮哥」：忍著不哭

下令徹查張文背景動機！北捷恐攻4死11傷 賴清德：向社會交代真相

