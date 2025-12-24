【論壇中心／綜合報導】台北車站、捷運中山站12月19日發生兩起隨機砍人事件，北市警方昨（23）日表示，追查金流後，發現張文從保全公司離職後便無收入，僅靠薪資存款和母親金援。網紅四叉貓爆料，張文的電腦要價約8萬8900元，張文的母親3年總共匯款82萬，加上當保全及偶爾接案的收入，若無其他金錢來源，估張文近3年大概有100多萬元可以花用。

政治評論員張銘祐今日在《頭家來開講》節目中指出，張文專業在資訊工程，那玩遊戲方面應該很厲害，再加上他筆電的規格屬於頂規，因此推測他有可能在遊戲上會有收入，張銘祐表示，張文在通訊軟體鍾，聯絡人僅有房東跟房仲，但四叉貓爆料他有使用另一種社交軟體，推測張文很有可能精神跟生活都沉溺在其中，張銘祐分享自己的兒子也在使用這個軟體，在玩遊戲時，會跟網友連線、語音通話，但是這個軟體查隱密性極高，不到他的IP位置。

檢警昨（23）日在台北懷愛館進行遺體解剖，張父和張母也首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：四叉貓曝張文金流 媒體人推測可能「從這來」

