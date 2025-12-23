四叉貓曝張文「燒掉筆電」價格 1關鍵他喊：受指使可能低

社會中心／徐詩詠報導

現年27歲的張文日前在北市犯下隨機殺人案，駭人過程曝光後，引發台灣社會譁然。在張文墜樓身亡後，其犯案動機以及添購裝備的金流成為外界熱議話題。對此，網紅四叉貓在臉書撰文，透露張文在作案前燒掉筆電的型號與價格，同時指出他認為張文受他人指使犯案的可能性不高，並說明原因。





張文19日先在北市多點進行縱火，同時也燒掉疑似藏有犯罪計畫的筆電，後續便在台北車站、捷運中山站周遭施放煙霧彈後，持刀隨機殺人。對此，四叉貓在臉書撰文指出：「原來張文的母親除了每個月匯款1萬元以外，還有幾筆大筆匯款，他媽三年總共匯款82萬元；另外，他媽在家收到帳單時，會去幫他繳停車費和手機費。再加上張文當保全以及偶爾接案（14筆）的收入，如果沒有其他金錢來源，我估他近三年大概有一百多萬元可以花用，並非到活不下去的程度。」

廣告 廣告

四叉貓曝光張文「燒掉筆電」型號價格！1關鍵他喊：受指使可能性不高

張文行徑震驚台灣社會。（圖／翻攝畫面）





四叉貓也透露張文燒掉的筆電型號為2023年的 ROG Strix SCAR 18，要價新台幣8萬8900元。他說：「平板電腦、房租、水電什麼的，加上那些生存遊戲裝備（有專家表示他的裝備都是仿品、便宜貨），我猜他的生活應該過得不算太寬裕啦。」此外，四叉貓也推測，張文就讀資訊系，成績應該不錯，查了他以前的計畫報告書以及專題，懂人臉辨識程式，也會寫數據分析 APP；另外他應該也喜歡打電玩。四叉貓猜測，他可能、或許有接領現金的電腦資訊相關委託案，又或者是靠販售遊戲虛擬寶物維生。









四叉貓曝光張文「燒掉筆電」型號價格！1關鍵他喊：受指使可能性不高

張文在行凶前曾多次縱火試圖釣離警力，並燒毀筆電。（圖／翻攝畫面）



他認為，張文受到他人（中國）指使或收買的可能性不高。四叉貓說，中國收買網紅去罵人的月薪都不止這些了（亂指），如果真的是要花錢買「死士」，應該會有巨額金錢供他在最後這段日子去玩樂；結果張文死前最豪華的享受，竟然只是台北車站二樓美食街的680元牛排？最後四叉貓表示，在更多證據出現前，他先持保留態度、不予採信。







《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：四叉貓曝光張文「燒掉筆電」型號價格！1關鍵他喊：受指使可能性不高

更多民視新聞報導

獨／57歲余家昶「肉身擋刀」身亡！友淚：10年前的話你實現了

張文「最後一餐」畫面曝！犯案前超商「千元買豆漿」獨坐10分鐘

張文原本想逃？「表定20日才退房」凌亂室內還藏恐怖物

