四叉貓曝林宸佑羈押早餐 點名徐巧芯：明天還請客同款早餐 60 份嗎？

四叉貓點名徐巧芯，提問明（19）日會不會請客「看守所同款早餐」。 圖：取自四叉貓（劉宇）FB

[Newtalk新聞] 中天新聞記者林宸佑近日因涉嫌違反國家安全法，疑似收賄現役軍人、交付機密給中方，遭法院裁定收押禁見。網紅四叉貓今（18）日在臉書指出，看守所今日早餐為「包子」，並點名先前曾在立法院請客「看守所同款早餐」的國民黨立委徐巧芯，提問明（19）日是否同樣會請客。

高雄橋頭地檢署日前前往林宸佑北部住處搜索，並依涉嫌違反國家安全法與貪污治罪條例，將林宸佑帶回，並在昨（17）日裁定收押禁見。

網紅四叉貓貼出高雄第二監獄今日早餐為「包子 奶綠」，並在臉書發文標註徐巧芯， 提到 2024 年，前桃園市長鄭文燦因涉嫌貪污被收押時，徐巧芯看到鄭文燦被收押的第一頓早餐是黑糖饅頭，便在隔日買了60份黑糖饅頭到立法院請大家吃，當時身為記者林宸佑去採訪時也拿了一顆，甚至與徐巧芯合照留念。

四叉貓提問，這次林宸佑因為涉及國安法被羈押禁見，身為林宸佑好朋友且關心監獄伙食的徐巧芯，明天早上是否也會買「60顆包子＋奶綠」請大家吃？

