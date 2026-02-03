四叉貓曝黃國昌YouTube開抖內2天收30萬 本人給回應了

台北市 / 林彥廷 綜合報導

民眾黨主席黃國昌日前卸任民眾黨立委，隨後也開啟直播與支持者們互動，對此，網紅四叉貓（劉宇）指出，連開兩晚直播，兩天都霸佔了台灣抖內排行榜冠軍寶座，這總共收到30萬元的抖內，「恭喜國昌轉職當網紅發大財！」被問及此事時黃國昌回應「這個不要問我」。

四叉貓發文表示，黃國昌卸任後，迫不及待打開YT抖內功能，連開兩晚直播（2/1～2/2）都霸佔了台灣抖內排行榜冠軍寶座，這兩天總共收到30萬元的抖內。「立委月薪才20萬元耶，這兩年辛苦國昌老師賺少了，恭喜國昌轉職當網紅發大財！」

而黃國昌稍早被問及此事時僅回應，「這個不要問我，這個是小編在工作的事務」而四叉貓也對此表示，「因為我今天早上的發文，記者跑去問黃國昌開啟抖內功能這件事，黃國昌直接推給說是小編設定的......最好老闆沒指示員工敢自作主張啦」。









