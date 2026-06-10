四叉貓東京旅遊有豔遇 爽自封「日本人天菜」

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〔記者林南谷／台北報導〕網紅「四叉貓」劉宇目前人在日本東京旅遊，驚喜表示：「我果然是很多日本人的天菜。」

四叉貓9日在臉書發文透露前晚在居酒屋吃燒烤的時候，隔壁桌有點醉意的女子跟他搭訕，接著2人就用手機的翻譯APP聊起來，「她說她在附近的百貨公司名牌專櫃上班，然後老公出差去了，但她覺得我長得很像她老公。」

接著女方問四叉貓，能不能讓她捏捏手臂，因為看到四叉貓的手臂就想到她老公，四叉貓說：「最後她捏著捏著就抱住我惹，抱到她要去趕終電才依依不捨跟我道別。」經歷這段過程，四叉貓有點小驕傲說：「我果然是很多日本人的天菜。」還表示這是「結論」。

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爆笑的是，有網友畫錯重點留言：「請問：燒烤最後誰買單？」釣出四叉貓回應：「ㄆ友搶著去刷卡。」

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