四叉貓爆淘寶貨翻倍賣？民眾黨女神回應了

▲「咪咪」劉芩妤宣布投入議員選戰，引發話題。（圖／翻攝自Mimi 劉芩妤臉書）

[NOWnews今日新聞] 有「新一代小草女神」外號的民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤，日前宣布將爭取參選台中市西屯區市議員，引起網友熱議。對此，網紅「四叉貓」再度肉搜並公布家人資料指出，劉芩妤曾批貨來台灣翻四倍價格賣，他狠酸「有夠暴利，小草錢真好賺」。劉芩妤回應表示，她在投入政治以前，本業就是電商購物主播，這件事情在5月時就曾被惡意放大、攻擊過，當時我也已對外說明。如今舊事再次被拿出來操作，讓我感到相當遺憾，同時對於家人與她的資料遭到肉搜感到不安，並將採取相關法律必要行動。

劉芩妤臉書發文指出，近期有不實內容與舊資料被再度散布，已對她造成相當程度的誤解與騷擾，她澄清表示，她在投入政治以前，本業就是電商購物主播。對方引用的截圖，是她在與廠商合作前測試平台時使用的示意圖片，結束後就把後台關閉，並無產生任何銷售行為也不涉及任何不法行為。這件事情在今年5月就曾被惡意放大、攻擊過，當時她也已對外說明。如今舊事再次被拿出來操作，讓我感到相當遺憾。

劉芩妤表示，讓她最不安的是對方這次再次公開並擴散我的個資。「老實說，這已經讓我感到非常害怕與困擾。」無論出於什麼政治理由，散布個資都已經超越正常民主社會應有的界線，也嚴重影響到她的安全與生活。

劉芩妤說，「過去我已被網暴過一次，現在又被重新拿出來曝光，那種與家人都感到不安全的感覺，我真的不希望再經歷第二次。」為了保護自己、保護家人，我會在律師的協助下，依照相關法律採取必要行動，維護自身權益。

劉芩妤強調，尊重所有人的參政權和言論自由，但政治競爭不應該建立在傷害或恐嚇之上。她仍會專注在地方工作、民眾服務，並以正面方式面對選戰。「感謝外界的關心，也希望這件事情到此為止。我也會持續努力！」

▲「咪咪」劉芩妤臉書回應四叉貓指控。（圖／翻攝自Mimi 劉芩妤臉書）

