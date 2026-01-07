四叉貓現場直播頭被澆礦泉水 男子被依加重公然侮辱罪起訴

四叉貓在去(2025)年6月12日到北檢出庭。資料照。呂志明攝



去年北檢偵辦罷雙吳國民黨台北市黨部涉偽造文書案時，國民黨黨主席朱立倫前往北檢聲援，網紅「四叉貓」在現場直播時，與國民黨支持群眾起衝突，1名游姓男子還拿礦泉水倒在四叉貓的頭上，拿空瓶丟他背後，四叉貓因此對游男提起妨害名譽及傷害罪告訴。事後四叉貓撤回傷害罪告訴，但妨害名譽的部分堅持提告，台北地檢署調查後認為游男涉犯加重公然侮辱罪，依法起訴。

四叉貓除了控告游男外，當天還與另1名趙姓老翁起衝突，四叉貓指控對方用腳踢他，趙姓老翁則指控四叉貓推他害他撞到路旁警用機車，害他左踝扭傷，雙方互控傷害，但台北地檢署調查後認為罪嫌不足，將2人處分不起訴。

去(2025)年4月17日，台北地檢署在偵辦罷雙吳涉及偽造文書案時，前往國民黨台北市黨部進行搜索，同時約談主委黃呂錦茹等人，引爆藍營不滿聚集北檢抗議，黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及國民黨多位民意代表皆到場聲援。

當天深夜，網紅「四叉貓」劉宇到現場開直播，不料引起聲援國民黨的群眾不滿，向四叉貓喊「你來這邊亂的啊」，甚至還有人飆「Ｏ恁娘」等語，隨後一名男子從四叉貓背後走近，趁他沒注意就把手中寶特瓶內容物往他頭上倒，四叉貓被嚇到回頭，伸出單手揪住男子衣領，現場民眾開始鼓譟拍手，高呼「打人」，隨後又與一名白衣老人發生肢體碰撞。

事後，四叉貓對拿礦泉水淋他頭的游姓男子，提起傷害及妨害名譽告訴，另對趙姓白衣老人提起傷害及毀損罪告訴，趙姓白衣老人則對四叉貓提起傷害罪告訴。

