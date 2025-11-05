四叉貓疑「私塾」不合理！黃國昌「34字」回應了

政治中心／于士宸報導

民眾黨主席黃國昌「狗仔門」風波延燒，週刊昨日（4）再度爆料，凱思國際掛名負責人李麗娟為安親班老師，該安親班地址竟與黃國昌小姨子高翬成立的耘力國際相同，高翬更被拍到現身，關係引起熱議。對此，網紅四叉貓質疑，「每個月花十幾萬只為了幫高家弄一個私人托兒所？一切的一切只是為了讓高家親友子女下課有地方念書？怎麼看都不合理好不好！！！」。然而，黃國昌今日（5）也對四叉貓做出回應了。





小姨子高翬陷「私塾」風波！四叉貓狠酸「不合理」黃國昌34字回應了

四叉貓針對黃國昌小姨子高翬旗下「耘力國際文化事業有限公司」直呼不合理。（圖／民視新聞）

根據《鏡週刊》上週報導，63歲的李麗娟是金門出生的安親班老師，其任教的安親班位於台北市民生東路巷內，規模不大且未立案，但與黃國昌一家互動密切。更值得關注的是，該安親班地址竟與黃國昌小姨子高翬創立的「耘力國際公司」登記地相同。昨日《鏡週刊》再度揭露，高翬日前寄出存證信函，提到該址並非安親班，而是「她與高家親友自行聘請家庭教師至耘力公司替孩子上課」之處，證實的確在此收學生。對此，網紅四叉貓昨日親自在臉書發文，表示「黃國昌的小姨子高翬說，『耘力／CHEERFUL KIDS』是高家親友子女的專屬小私塾，不是安親班，所以沒有跟政府登記」，不過這間民生東路辦公室店面，高翬親自蓋章簽了六年，從2019年至2025年11月底，月繳75000元的房租，水電費另計，員工最少兩人以上，包含凱思負責人李麗娟老師，及一位台大經濟系的巴西華僑女生。





黃國昌回應，「對於四叉貓違反肉搜小孩的變態，他的問題根本沒有回應必要」，怒嗆自己已經「說過非常多次了」。（圖／民視新聞）





四叉貓質疑，「每個月花十幾萬只為了幫高家弄一個私人托兒所？然後這個私人托兒所還去申請招牌『CHEERFUL KIDS』（開朗兒童），一切的一切只是為了讓高家親友子女下課有地方念書？」，直呼「怎麼看都不合理好不好！！！」。然而，根據《三立新聞網》報導，黃國昌稍早受訪時回應此事，「對於四叉貓違反肉搜小孩的變態，他的問題根本沒有回應必要」，怒嗆自己已經「說過非常多次了」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

