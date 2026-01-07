四叉貓直播大鬧藍營支持者！ 北市男潑飲料驅趕被起訴

網紅四叉貓到北檢外直播，遭民眾潑飲料驅趕。（圖／本刊影音組）

台北地檢署去年偵辦罷免偽造連署案，因時任國民黨台北黨部主委的黃呂錦茹遭到約談，前國民黨主席朱立倫因而發布動員令，許多黨內公職人員以及支持者也紛紛到場聲援。網紅四叉貓當時也在現場直播，但被游姓男子、趙姓男子撥飲料等被四叉貓提告傷害、妨害名譽，趙男也提告傷害回擊。北檢今日（1月7日）偵結此案，僅游男被檢方依加重公然侮辱罪嫌起訴。

回顧整起事件，去年4月17日黃呂錦茹因為涉犯死亡連署案，遭到檢方約談，當時，前國民黨主席朱立倫號召國民黨內的公職人員前往北檢集結、聲援，也引來許多支持長到場。網紅四叉貓也在當晚直播，但引起許多支持者不滿，雙方也因而發生衝突。

游男見四叉貓在直播，因為雙方政治理念不同導致心生不滿，最終將手中所持的飲料潑灑在四叉貓的頭部，趙男則出腳踢四叉貓的大腿，因而遭到四叉貓提告傷害以及妨害名譽。趙男因被四叉貓推倒，並導致其推倒警用機車，也對四叉貓提告傷害罪、毀損罪。

檢方認定，四叉貓對游男傷害罪部分撤告，因此不起訴，趙男提告四叉貓部分則因罪嫌不足，毀損罪則是無告訴權，均不起訴。最後僅有游男被檢方依加重公然侮辱罪嫌起訴潑飲料的游男。

