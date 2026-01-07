四叉貓直播被飲料潑頭！藍營支持者拒付5萬和解 慘被北檢起訴了

即時中心／徐子為報導



去（2025）年4月17日，網紅四叉貓赴北檢直播藍營支持者的非法集會，卻一度在被群眾辱罵、包圍受困，還被人撥水和飲料、丟水瓶。其中一名游姓男子持飲料，往四叉貓頭部潑灑，事後因拒付5萬元和解金，台北地檢署今（7）日偵結，依妨害名譽罪起訴游男，3人互告傷害部分則不起訴。





對此案情發展，四叉貓在臉書發文回應「上次我說不想浪費時間，隨便5萬和解吧，結果對方不願意掏錢，要讓案子繼續走下去。」嗆聲下次再找他談和解，就不是這個價碼了，並暗示「最近好想買三星的三折手機」。



去年4月正值大罷免期間，國民黨當時用「以罷制罷」反制，未料卻被爆出多起偽造連署情事，時任國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也被捲入帶回調查，國民黨台北市黨部也因此被搜索，當月17日近晚間8時，立委謝龍介等人率眾拉倒警方所設阻材柵欄，與員警爆發推擠，警方曾多次舉牌警告，但未主動驅離。事後北市警表示，針對朱立倫、立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃3人違反《集會遊行法》部分，已報請北檢檢察官指揮偵辦。



當晚網紅「四叉貓」到場直播，但被群眾發現後，群眾情緒被挑動，對四叉貓大喊「滾出去」、「這裡不歡迎你」、「綠色畜生滾」、「死人妖」等字眼，在愛國西、博愛路口處，甚至被包圍，遭人潑水、丟水瓶，眼鏡、頭髮上都留有被潑水和飲料的痕跡，疑似麥克風也被搶走。到後面，還有一位戴口罩男子數度緊貼四叉貓，要求他離開、不要再看他。事後四叉貓在臉書上報平安，表示已回到住處，盥洗把身上被潑灑的飲料洗淨。



經調查偵訊後，檢察官認為，游姓男子將瓶中液體潑灑在四叉貓頭部，並將空瓶丟在他的身上，足以貶損其名譽，故依法提加重公然侮辱罪，起訴游男。



四叉貓除提告游男外，另也與趙姓老翁互告，四叉貓指控趙翁用腳踢他，對方則反控四叉貓推他，讓他撞到路旁警用機車，導致其左踝扭傷，雙方互控傷害，但檢方都認為罪嫌不足，予以不起訴處分。此外，游男涉傷害罪部分，四叉貓事後已撤回告訴。

