四叉貓直播遭潑飲料 男子公然侮辱罪起訴

（中央社記者謝君臨台北7日電）國民黨去年4月間號召民眾到北檢外集結，網紅「四叉貓」在場直播，指控遭游姓、趙姓男子潑飲料、踢打等。北檢今依公然侮辱罪嫌起訴游男；傷害罪部分，游、趙均獲不起訴。

台北地檢署偵辦幽靈連署罷免案，去年4月17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨號召群眾當天晚間於北檢外集結。「四叉貓」當晚也在場直播，並指控遭潑飲料、踢打等，提告公然侮辱、傷害罪。

起訴書指出，游男見「四叉貓」與現場群眾政治立場不同，竟心生不滿，對其潑灑飲料、丟擲空瓶，檢方調查後依公然侮辱罪嫌起訴游男。

傷害罪部分，「四叉貓」對游男撤告，趙男則否認犯行。檢察官勘驗監視器畫面，發現趙男並未踢到「四叉貓」，依罪嫌不足不起訴。至於趙男反控「四叉貓」毀損、傷害罪部分，不起訴處分書指出，因遭毀損的警用機車並非趙男所有，且其腳踝扭傷應為自行跌倒造成，予以不起訴。（編輯：龍柏安）1150107