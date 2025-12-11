四叉貓社群「脆」被制裁！曬照「遭Ban掉」真相曝

政治中心／李汶臻報導

常關注時事議題的網紅四叉貓（劉宇），其粉絲專頁今年以來多度遭惡意檢舉，導致被停權；今年7月四叉貓的個人FB、粉絲團、IG與Threads等4個社群平台帳號，傳出一次性全被永久停權的消息，外界當時猜測他4個帳號同一天被ban掉，恐是遭惡意檢舉報復，疑與他長期爆出藍白陣營的種種爭議有關。今（11日）凌晨，他發文表示Threads帳號又被停權，並曬出停權公告，也讓帳號被ban掉的原因曝光。

四叉貓11日凌晨透過臉書上傳一則「悲報」，透露自己的Threads又被停權，接著他話鋒一轉、突然點名前陣子臉書社群帳號同樣遭「停權」制裁的胸腔科名醫蘇一峰，四叉貓開酸：「我現在是不是要學蘇一峰喊：『國家機器箝制言論自由』」。

而從四叉貓上傳截圖可見，他的Threads帳號被判定為違反《社群守則》、屢次違反智慧財產權或分享欺騙或具誤導性的內容而遭停權的用戶。貼文曝光後，引發網友圍觀留言：「蘇一峰還我貓」、「AI亂判吧！我被停權了不少次，說IG有違規行為，所以Threads跟著不能用」、「你做了太多對的事情，所以才會被停權」。此外，還釣出曾被封為「台派女神」的網紅徐閉分享拆解妙招，她表示：「我上次被檢舉到必須本人拍影片，但帳號有拿回來」。





四叉貓11日發文透露，自己的Threads帳號又遭停權。（圖／翻攝自四叉貓臉書）





據了解，名醫蘇一峰經常在臉書粉專評論政治時事，日前帳號卻無預警遭停權，讓他甚至質疑「感覺是國家黑手伸進來」，並批「真的太黑了！」。而在經歷兩度帳號被封後，蘇一峰透露自己的帳號在媒體報導後又恢復權限。此外，還加碼獲得「藍勾勾」認證。

回顧四叉貓社群「停權」風波，今年7月他的臉書、IG、Threads等Meta旗下社群帳號，便因大量檢舉而遭到永久停權。由於其帳號有藍勾勾認證、且是經營多年的帳號，他當時分析突然「被消失」的原因，可能與平台短時間內湧入大量檢舉有關。





今年7月，政治網紅四叉貓（劉宇）的個人FB、粉絲團、IG與Threads等4社群平台帳號，一夜全被停權。（圖／民視新聞）





當時白營粉絲團「迷因台式民主」版主及部分激進支持者，因遭控涉嫌洩漏個資、甚至發布帶有恐嚇意味的文字，引發社會高度關注。網紅四叉貓當下也跳出來連番爆料，並透露已成功檢舉該粉專。四叉貓受訪時就坦言，自己的行為引發「白營側翼鬼針草聯隊」成員不滿，沒過多久他的多個平台帳號，就疑似遭藍白支持者與網軍大量檢舉，導致帳號全被停權。





粉專《迷因台式民主》版主涉恐嚇遭逮。（圖／翻攝自臉書「迷因台式民主」，翻攝自Threads）





