四叉貓突收「緊急警報」 新北市政府：無差別攻擊演練細胞簡訊

記者莊淇鈞／新北報導

四叉貓收到的細胞簡訊PO文（圖／翻攝劉宇臉書）

網紅四叉貓稍早在臉書粉專表示，突然收到「緊急警報」的簡訊，並貼出中英文訊息截圖，內容寫道「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜」。對此，新北市政府表示，今天（5日）下午下午1時30分至2時30分，北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」進行「危安攻擊模擬演練」，站內及周邊民眾將收到「災防告警細胞廣播訊息」，提醒民眾保持冷靜並配合工作人員疏散引導，民眾收到國家警報不必慌張。

四叉貓稍早在臉書粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」上發文表示，「手機突然跳出訊息......」。從他貼出的截圖可見，1封為英文，另1封為中文，上頭寫著「緊急警報」，「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。新北市政府1999」。之後四叉貓再發文，透露他後來又收到另一封訊息，這次內容多了「［演練］［疏散避難警報］」的提醒。

對此，新北市府表示，北捷台北車站、中山站一帶去年12月發生隨機砍人事件，為強化應變，台北市政府與新北市政府訂於今天（5日）13時30分至14時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，屆時將就捷運新蘆線大橋頭站500公尺發送避難疏散告警細胞簡訊。

不過仍不少民眾仍在網路社群留言反映，若是演練，警報應該加以備註，「訊息內容放個演練不行嗎」、「簡訊連加演練字眼都不會」、「以為大家閒到有時間看官網跟新聞嗎」、「演練就算了，但訊息內容不標注演練，嚇死人」。

