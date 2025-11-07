四叉貓粉專再遭無預警永久停權 網怒：檢舉一堆詐騙帳號都沒下架

即時中心／梁博超報導

時常關注時事議題的網紅四叉貓（劉宇），其粉絲專頁先前曾因惡意檢舉而遭到停權；今（7）日凌晨他的粉專再度被停權，他在臉書個人帳號及Threads上發文透露，「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。消息一出，引發網友直言「檢舉一堆詐騙帳號都沒成功」、「為什麼我檢舉上百次『國台辦』都失敗」、「之前檢舉一堆詐騙的都沒下架，正常的反而被下架...」。

在今年7月，四叉貓的臉書、IG、Threads等META旗下社群帳號，便因大量檢舉而遭到永久停權。當時四叉貓受訪指出，因為自己的帳號有藍勾勾認證、又是經營多年的帳號，卻能突然「被消失」，比較有可能的原因就是平台短時間湧入大量檢舉。

四叉貓坦言，先前自己公布白營粉絲團「迷因台式民主」管理員的相關資訊，導致「白營側翼鬼針草聯隊」成員非常不滿，前往各社團及群組糾眾、號召檢舉他的每個平台。

而近來四叉貓持續爆料黃國昌狗仔隊相關醜聞，也查出太子詐騙集團的交保人員中暗藏「柯蔥粉」，引發外界關注。今日凌晨四叉貓的臉書粉絲專頁無預警再度遭停權，他在臉書個人帳號及Threads上發文透露，「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。

消息一出，引發網友直言「狗仔頭的網軍動得很厲害」、「怎麼貼個幾篇太子集團工程師的料就被檢舉了，好誇張喔」、「報料詐騙集團，然後被詐騙集團檢舉你詐騙嗎？」。

也有網友質疑，「檢舉一堆詐騙帳號都沒成功」、「為什麼我檢舉上百次『國台辦』都失敗」、「之前檢舉一堆詐騙的都沒下架，正常的反而被下架...」。

