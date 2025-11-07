四叉貓粉絲專頁遭檢舉涉及詐騙 永久停權

▲網紅四叉貓說，「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。（圖／四叉貓劉宇臉書）

[NOWnews今日新聞] 時常關注政治議題的網紅「四叉貓」劉宇，今（7）日凌晨再度遭遇社群封鎖。他在臉書個人帳號及 Threads 表示，自己的粉絲專頁因遭人檢舉涉嫌詐騙而被「永久停權」。事實上，他今年 7 月已因大量惡意檢舉，導致臉書、IG、Threads 等多個 Meta 帳號一度被封鎖。當時他指出，自己的帳號具藍勾勾認證且經營多年，卻能突然遭停權，研判與短時間內湧入的大量檢舉有關。

四叉貓表示，先前因公布民眾黨粉絲團「迷因台式民主」管理員資訊，遭特定社團的不滿成員號召集體檢舉，使各平台帳號接連出問題。他近期又揭露民眾黨主席黃國昌狗仔隊爭議及太子詐騙案中疑似支持柯文哲者的交保情況，引發更大討論。如今粉絲專頁再次被停權，他直指有人刻意檢舉，導致粉專遭永久封鎖。

