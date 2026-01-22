四叉貓緊咬陳佩琪洩個資 臉書遭惡意檢舉「永久刪除」

政治中心／楊佩怡報導

台北市前市長、民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近期頻頻在臉書發文抒發心情，20日在發文時，順帶貼出一張搜索票照片，卻未將承辦人員相關個資遮蔽，遭外界質疑可能外洩廉政官資料，引發輿論關注。對此，網紅四叉貓發文預言若是檢調因此來抓陳佩琪，「佩琪一定躺在地上哀號把妝弄花哭喊司法迫害演給小草們看」；不料過沒多久，四叉貓的臉書帳號就被惡意檢舉到永久刪除。





四叉貓臉書剛復活…發文緊咬陳佩琪洩個資！下秒遭惡意檢舉「永久刪除」

陳佩琪在臉書自爆是看了柯文哲的電腦才有搜索票資訊。（圖／翻攝自四叉貓Threads）

陳佩琪日前在臉書貼出搜索票照片，卻未遮蔽承辦人員個資，遭質疑外洩廉政官資料，引發爭議；而陳佩琪則坦言是在柯文哲不在時，私下查看對方電腦所取得的資料。對此，四叉貓立刻在臉書發文痛批陳佩琪，發文過了八小時之後才移除洩漏個資的照片，還在貼文下方留言寫她尊重司法願意負洩漏的責任。四叉貓則直接預言，「將來檢調真要抓佩琪的話，佩琪一定躺在地上哀號把妝弄花哭喊司法迫害演給小草們看」。

四叉貓臉書剛復活…發文緊咬陳佩琪洩個資！下秒遭惡意檢舉「永久刪除」

四叉貓在臉書發文緊咬陳佩琪，不料其中一個粉絲團遭到小草檢舉永久刪除。（圖／翻攝自臉書@四叉貓。劉宇（滾動））

隨後四叉貓又發文開嗆，「陳佩琪妳夠了吧！所以妳跑去偷看柯文哲的電腦，然後把不能公開的資料貼上妳的臉書？？？妳老公讓妳看，不代表可以讓妳公開貼出來耶！！！」，並狠酸「天啊～還好柯文哲沒選上總統，妳只能當個第三夫人，不然妳一定整天公開國家機密把台灣給害慘」。不料，過沒多久後，四叉貓再次發文透露，他的臉書紛絲團才剛被檢舉消失兩週，才剛復活講了陳佩琪的事情後，「又被惡意檢舉到粉絲團永久刪除了」；目前四叉貓是轉到臉書備用社團發文，向粉絲更新近況與時事。





