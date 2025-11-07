四叉貓臉書帳號又被消失 他嘆：爆料詐騙集團反被說詐騙
知名網紅「四叉貓」劉宇的臉書粉絲專頁今（7）日凌晨再度遭停權，他在個人帳號與Threads上發文透露，「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了。」消息一出立刻引發網友熱議，許多人質疑這是惡意檢舉所致。
今年7月，四叉貓就曾遭遇類似狀況，當時他的臉書、IG與Threads帳號接連被停權，甚至被判定為永久封鎖。劉宇當時指出，帳號雖有藍勾勾認證且經營多年，但在短時間內湧入大量檢舉，導致系統誤判而被下架。如今再次被封，他懷疑背後可能與近期連串爆料有關。
四叉貓爆料敏感議題後遭停權 網友怒轟太誇張
近來四叉貓持續揭露黃國昌狗仔隊事件及太子集團案中「柯蔥粉」交保人員的消息，引起廣泛關注。他表示，粉絲團遭永久停權後，目前無法開啟任何內容。消息曝光後，許多網友留言聲援，「怎麼貼幾篇太子集團的料就被檢舉了」「肯定是動到誰的神經」「爆詐騙集團，結果被檢舉詐騙？」
不少人也對平台審查機制感到不滿，批評「真正的詐騙帳號都沒下架」「我檢舉上百次詐騙都沒理，反而封正常帳號」。也有網友懷疑這是政治側翼動員的結果，直言「狗仔頭的網軍動得很厲害」「紅藍白共同動員了吧」。
連環遭封引發輿論關注
四叉貓坦言，過去揭露白營粉絲團「迷因台式民主」管理員身分後，就曾遭大規模號召檢舉。如今再度被封，他強調這並非首次經歷，但仍感無奈。許多支持者則呼籲臉書官方應加強審查機制，避免惡意檢舉成為打壓言論的工具。
