四叉貓臉書粉專「被檢舉詐騙」 慘遭永久停權

四叉貓臉書粉專被檢舉詐騙，臉書官方決定永久停權。翻攝臉書



網紅四叉貓（劉宇）常在社群發表有關民眾黨等政黨評論，網路聲量頗高，不過今天（11/7）卻傳出他其中一個粉專被檢舉涉嫌詐騙，遭臉書永久停權。網友得知消息，紛紛表示「狗仔頭的網軍動得很厲害」、「而且是故意挑兩個帳號裡曝光最高的」。

劉宇今天發文提到，粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」因為被檢舉涉嫌詐騙，昨天臉書將其永久停權。劉宇貼出臉書頁面說明，官方解釋「為什麼會發生這種情形？你粉絲專頁的部分動態可能違反規則，因此我們已將其停權。這違反《社群守則》中有關詐欺和欺騙的規則」。劉宇在留言中直呼，「我就真的只有18歲啊！才不是詐騙！！！」

貼文引發網友關注，紛紛留言「都不用審核、看證據的嗎」、「檢舉詐騙有用？」、「快給我們新粉絲團」、「再開幾個新的，我們挺你」、「結果真正的詐騙還是老神在在」，不過也有人開玩笑：「是詐騙每天有ㄆ友還是詐騙年齡只有18XD」。

四叉貓其中一個臉書粉專被檢舉涉嫌詐騙，遭臉書永久停權。翻攝劉宇臉書

