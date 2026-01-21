四叉貓臉書緊咬陳佩琪 遭惡意檢舉粉絲團被永久刪除

〔記者林南谷／台北報導〕台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪20日在臉書發文批評京華城案，附2024年搜索票照片，卻露出廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼，引起廉政署內部不滿。

事後陳佩琪在發文底下留言表示已將個資刪除，並說：「該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」對此，網紅「四叉貓」劉宇表示預言將來檢調真要抓佩琪，她一定躺在地上哀號把妝弄花高喊司法迫害演給小草們看。

四叉貓PO文表示，陳佩琪前天發文討拍，不知道是真不小心還是故意，順便公布搜索票以及廉政署承辦人的全名和手機號碼，發文過了8小時之後才移除洩漏個資的照片，「佩琪在底下留言寫說她尊重司法願意負洩漏的責任。」

昨晚四叉貓再度發文喊「悲報」，表示粉絲團被檢舉消失2週，昨天復活後講了幾句陳佩琪而已，又被惡意檢舉到粉絲團被永久刪除了。

