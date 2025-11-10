四叉貓起底造謠蕭美琴帳號！王浩宇檢舉107抹黑帳號

政治中心／楊佩怡報導

副總統蕭美琴日前出席比利時「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演講，網路上卻流傳「台灣花80億歐元讓副總統講20分鐘」的假消息。對此，網紅四叉貓起底了該網友的身分，前議員王浩宇則是整理出107個相關造謠帳號，並將全部檢舉處理。





該造謠帳號在社群上稱台灣捐了80億歐元，換取副總統蕭美琴的演講機會。（圖／翻攝自Threads）

日前副總統蕭美琴出席IPAC峰會發表演講時，就有網友在Threads上發文表示，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴20分鐘口水」，謠言在網上傳開引發熱議。總統府發言人郭雅慧9日強調「相關內容實屬惡意捏造，絕非事實」，並已通知警政單位依法調查處理，同時也呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

四叉貓造謠帳號的身分，引發大量網友關注。（圖／翻攝自四叉貓Threads）

對此，四叉貓在Threads上發文表示，「關於發文造謠蕭美琴歐洲議會演講台灣捐巨資的那位網友，李正皓在那邊叫大家洗我版要我幫忙肉搜」，而他也在底下放上該網友的IG、Threads、臉書、Line帳號，甚至連YT頻道、遊戲帳號、PTT帳號也一併奉上，引來網友關注。此外，前議員王浩宇也發文指出，他透過AI爬文整理了發文跟分享相關的帳號，他發現相關帳號竟包含小草跟紅藍；王浩宇強調：「這幾天會全部完成檢舉，目前收集到的帳號有107個」。









