四叉貓起底馬德案涉案職軍 揭20萬出賣台灣真相：欠高利貸

《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑因涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，引發政壇風暴。網紅四叉貓今（20日）再度發揮肉搜功力，曝光同案涉案的現役軍人身分，直指該案背後存在因經濟壓力而導致的國安破口，並開酸藍白陣營「為何只挺記者不挺職軍？」

四叉貓在臉書發文指出，同案遭羈押的還有一位來自南投埔里的海軍陸戰隊「陳瑞勇」中士，據檢調調查，陳姓中士因向地下錢莊借錢，在巨大的經濟壓力下，竟將國防機密以20萬元的代價變賣。

面對許多小草質疑「誰會為了幾千、幾萬元出賣台灣？」四叉貓直接給出答案：「就是欠了高利貸的人。」他更諷刺，藍白陣營這幾天傾力聲援記者林宸佑，卻對同樣涉案、甚至直接外洩機密的職軍不聞不問，質疑聲援者的標準何在。

據《鏡週刊》報導，檢調追查發現，林宸佑涉案情節極為大膽，行賄現役軍人的款項竟然直接由個人帳戶匯出，總金額恐達上百萬元，其中更包含大量泰達幣（USDT），研判資金來源與中共滲透有關。林宸佑在法庭上對於這筆龐大金流無法給出合理解釋，與涉案官兵證詞也多有出入，導致全員遭裁定收押。

報導進一步披露，該集團情蒐目標竟包含台灣向美方採購的最新型「火箭飛彈參數」，而涉案士官隸屬於去年剛成立、專門操作美製新型多管火箭系統的部隊。該款火箭射程達300公里，涵蓋共軍多個對台基地，具備「打完就跑」的高機動性，是台灣反制共軍進犯的戰略重器。此案顯示，中共滲透手段已轉向利誘經濟弱勢的基層軍職人員，透過林宸佑等中間人引線，以金錢誘惑急需現款的職軍刺探刺探軍事資料。





