四叉貓起抵張文臉書！曾就讀「永平工商」餐飲科 校方證實：在校行為良好

27歲的兇手張文，昨(19)日在北車、中山一帶隨機砍人，之後也出現許多對於張文的討論。 圖：翻攝自四叉貓臉書

[Newtalk新聞] 27歲的兇手張文，昨(19)日在北車、中山一帶隨機砍人，之後也出現許多對於張文的討論，對此，網紅四叉貓(劉宇)就起抵張文的臉書表示，張文維桃園楊梅人，就讀永平工商餐飲科。隨後永平高中也回應，學校有與「張文」同名的畢業生，於2016年畢業，期間行為良好、熱心公益，無不良事蹟。

網紅四叉貓今日在臉書上起抵張文的臉書表示，張文維桃園楊梅人，就讀永平工商餐飲科，該臉書的大頭照也是穿著永平工商的制服，另外，網傳他有個武抖音帳號，但四叉貓認為應該不是兇嫌，目前找不到證據證明該抖音帳號是本人，喊話「在確認之前，請先不要散播抖音帳號截圖。」

對此，永平工商也表示，學校有與「張文」同名的畢業生，但是否為犯本案的人，學校無從查證，至於2016年從學校畢業的「張文」，在餐飲科表現為良好、學業平均都在85分以上，期間行為良好、熱心公益，有4次小功、25次嘉獎紀錄，出缺席正常、無曠課記錄，平日與同學和睦相處、無不良事蹟。

