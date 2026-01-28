四叉貓遭惡意檢舉 催生「第二粉專」問世

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「四叉貓」劉宇去底成為社群爭議焦點，他也在私人帳號發文自曝粉絲團被檢舉涉嫌詐騙，遭臉書永久停權。

當時四叉貓在貼文中寫下：「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以被永久停權了。」而這並非四叉貓首次遭停權，去年中旬他曾因被大量惡意檢舉，導致包括臉書、IG、Threads在內的多個社群帳號被封鎖或消失，臉書甚至短暫他其實施永久停權處分。

今(28)日上午，四叉貓發文透露自己又復活了，他說：「我的粉專從去年七月開始，只要提到民眾黨柯文哲、黃國昌、陳佩琪之類，就有高機率被小草們大量的惡意檢舉到永久刪除，這半年來來回回應該也復活2-30次了，(消失次數沒超過我的傢伙別在那邊喊國家機器迫害好嗎？)」

雖然消失幾天後，四叉貓表示總能證明小草們就是亂檢舉而再度重生，但對他的發文終究是不太方便，「我開始經營第二個粉專，四叉貓異世界轉生為數位貂蟬，新粉專比較難被檢舉消失，再請大家多多追蹤。」

