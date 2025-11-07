四叉貓遭檢舉「詐騙」 臉書粉專慘遭停權

網紅四叉貓的臉書粉專遭到停權。（圖／翻攝自劉宇臉書）





網紅四叉貓經常評論時事，在網路上相當活躍，但也不時爆發爭議事件，部分人將他視為眼中釘，今（7）日四叉貓就透露，他的臉書粉專被檢舉涉嫌詐騙，已在昨（6）日遭到永久停權。

四叉貓經常在網路評論時事、分享生活，擁有一票粉絲愛戴，卻也有不少人不認同他的作風，今日他在個人臉書「劉宇」發文，表示有人檢舉他的粉絲團「四叉貓。劉宇（滾動）」，違反《社群守則》中有關詐欺和詐騙的規則，在昨日遭到臉書停權。四叉貓也在留言處喊冤，「我就真的只有18歲啊！才不是詐騙！！！」

消息引發網友關注，「狗仔頭的網軍動得很厲害」「而且是故意挑兩個帳號裡曝光最高的」「貌似意味者，又被人盯上了」「肯定做對了什麼」「怎麼貼個幾篇太子集團工程師的料就被檢舉了，好誇張喔」「我檢舉真的詐騙，臉書都沒理我」「臉書調查功能形同虛設」「這救不回來嗎？」「貓貓的村莊再次遭到小草無情的攻擊」。



