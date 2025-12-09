四叉貓遭罵「變態」！直接不忍「甩1圖」反嗆小草

政治中心／王靖慈報導

網紅「四叉貓」連番揭發民眾黨主席黃國昌過去行為，引發黃國昌支持者不滿，甚至有大批小草痛罵四叉貓「變態」，指他起底未成年子女。面對質疑，四叉貓今（9）日則在臉書甩出1張圖反擊，並反嗆小草：「記憶力這麼差的嗎？」。





四叉貓被小草怒罵「變態」起底黃國昌兒！他「甩1圖」反擊：講個兩句也不行？

四叉貓貼出照片反嗆。（圖／翻攝自「四叉貓。劉宇」臉書）





四叉貓今（9）日在臉書發文，表示近日有大量「小草」湧入留言，嗆他「刻意起底黃國昌未成年的兒子」，還用上「變態」等字眼罵他，讓他感到莫名其妙。四叉貓立刻曬出證據圖反駁指出，黃國昌兒子名下地號的土地曾被指佔用水保地，甚至違法設立為「收費停車場」，因此反嗆小草：「記憶力這麼差的嗎？」。而自己當初是在查閱土地資料時才發現，黃國昌兒子身分證開頭為「F17」，疑似顯示其出生地為美國，並非刻意查找，表示：「小小年紀就違法佔用水保地，我講個兩句也不行？」。

廣告 廣告





四叉貓被小草怒罵「變態」起底黃國昌兒！他「甩1圖」反擊：講個兩句也不行？

網友針對四叉貓貼文內容發表看法。（圖／翻攝自「四叉貓。劉宇」臉書）

貼文一出後，底下大批網友支持四叉貓，表示：「怕兒子被人家罵就不要財產掛兒子身上不是嗎」、「小草：黃小朋友才10歲，還是個孩子」、「做錯事大聲就贏了！」、「用兒子的名字犯罪的龜爸爸，一直躲在幕後」，甚至對於四叉貓被罵「變態」，也有網友回擊：「自己變態才會罵人變態無藥可救」、「他們全家才變態」，不過也有網友認為：「大人幫小孩犯法！」、「地主未成年，所以應該罵監護人才對！」。





原文出處：四叉貓揭「黃國昌兒違法」慘被小草罵變態！他「甩1圖」反嗆：記憶力這麼差？

更多民視新聞報導

台客日本護電視網瘋傳！她曝本國人地震「2反映」

高市早苗震後「做1事」超圈粉！她讚：很難讓人不愛

日本青森深夜強震！486先生曝東京「第一手消息」

