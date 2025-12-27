四叉貓重返「張文墜地處」發現驚人情況！他猜：凶嫌最後...

社會中心／徐詩詠報導

19日在北市犯下多起縱火與隨機殺人的犯嫌張文，在進入中山商圈誠品南西館後，在警方圍捕下墜地身亡。不過張文實際墜樓的原因引發眾多討論，部分人士猜測為畏罪，但也有一說指出，張文原定從高樓處跳下，一樓恰好是廢棄紙箱堆疊處，但當下因紙箱被移除，才讓他墜地後當場身亡。不過網紅四叉貓日前透露，自己重返事發地後，發現驚人真相。





四叉貓在臉書指出，昨天跟友人約在中山站附近吃午餐，恰好在張文墜地處附近。他順便走到後方停車場看了一下，紙箱必須放在鐵皮遮雨棚下才不會淋濕。他進一步說：「然後原來遮雨棚下面有一個監視器，警方應該早就拿到畫面，知道兇嫌最後是怎樣了，只是沒放出來給新聞媒體播放而已。」四叉貓說：「硬要說的話，現場頂多就幾個還沒拆開的紙箱擺出來一點，接不住人啦。」

四叉貓返「張文墜地處」發現驚人情況 「紙箱位置」曝他猜：凶嫌最後...

張文在北車作案後，後續轉往中山商圈隨機殺人，墜後疑似畏罪墜樓。（圖／民視新聞資料照）

多數網友看完後則留言「我有疑惑，追上來的那幾位警察，身上應該有密錄器」、「感覺張嫌可能原本計畫是要從這個你拍到的出入口逃脫，有開門，事發當天也許是鎖著的狀態」、「監視器當日公休？」、「對面停車場也有監視器，應該也遠遠拍到人跌下來的畫面喔！」、「提出紙箱逃生論很可疑」。



