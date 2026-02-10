即時中心／潘柏廷報導

國民黨去年（2025）因時任台北市黨部主委黃呂錦茹，被北檢約談有關偽造連署一事，號召群眾前往北檢聲援；網紅四叉貓見狀晚間至現場開直播，卻慘遭一名游姓男子潑灑飲料，甚至將空瓶丟到對方身上，四叉貓向其提出加重毀謗告訴，並在偵查庭要求若要和解需要5萬元。兩人今（10）日下午在台北法院開庭，因對方有意和解問是否能現場付現金4萬元，最終四叉貓也拿到錢，並在臉書喊話晚上要吃大餐。

四叉貓今日在臉書提到，2025年4月17日，他在北檢地檢署門口直播時，有一位游姓男子在他頭上倒了舒跑飲料，「那時我去派出所做筆錄，對他提出加重毀謗告訴，偵查庭時我說要和解的話五萬元，他說他沒錢不和解」。

接著，四叉貓表示，前陣子游男被正式起訴加重毀謗罪，今天下午兩人在台北法院開庭，他堅持今天和解的話，價碼還是5萬元；明天之後則會寫民事訴狀，來個刑事附帶民事賠償，讓對方將來有前科又要罰款又要賠錢給他。

不過，四叉貓也坦言，但自己好懶得寫訟狀，最好能和解節省雙方時間，而且要是害他浪費時間去寫訟狀，賠償金就不是寫這樣了，「後來對方說有誠意想和解，當場付現金四萬元可不可以；我想說好吧，讓他殺價一萬元......所以只拿到4萬元和解金，晚上我要拿去吃大餐」。





原文出處：快新聞／四叉貓頭頂慘遭潑灑飲料！成功獲4萬元和解金 高喊晚上吃大餐

