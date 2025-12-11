四叉貓「脆」帳號突被停權 點名蘇一峰吐1句話

網紅四叉貓的Threads帳號再度遭到停權。（圖／資料照）

網紅四叉貓（劉宇）經常評論時事，也愛肉搜新聞人物，因而擁有粉絲追隨，但他今（11）日自爆，他的Threads又被停權了，更點名是不是要學胸腔科醫師蘇一峰喊話，才有機會讓帳號復活？

四叉貓10日深夜在臉書粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」發文，公布「悲報」訊息，內容提到他的Threads「又」被停權了。畫面中可見，Threads通知「此表單適用於Threads個人檔案因違反《社群守則》、屢次違反智慧財產權或分享欺騙或具誤導性的內容而遭停權的用戶」，可選用其他申訴管道，包含在法院中對處置提出質疑，或將處置呈交到經認證的爭議解決機構。

四叉貓好奇，現在是不是要學蘇一峰喊「國家機器箝制言論自由」，帳號才有機會復活。蘇一峰的臉書帳號曾於上月16日突然遭到停權，自曝「沒有理由和通知」，只顯示需於30天內補充資料，否則帳號將永久停用且不得申訴，當時他接受《中天新聞》訪問，認為內情不單純，直喊：「真的太黑了！感覺是國家黑手伸進來」。

消息一出，網友都感到意外，紛紛表示：「脆居然也會被停權」、「咦，想奇怪怎麼不見了」、「9命怪貓沒事的」、「又被檢舉了嗎」。

