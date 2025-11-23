四合一運作十年 合和互協傳法脈
慈濟的會務推動，近十年來，是透過合心團隊的共識凝聚，再落實到各個社區的和氣、互愛、協力的志工群去執行。大北區從2016年開始推展這樣的運作模式，如今十年有成，這樣的四合一架構，也讓全台各地，甚至海外的法親前來取經，希望讓慈濟精神繼續擴散、深耕，穩穩扎根在每一個需要幫助的土地上。
慈濟志工 張益城：「會務推動從105年到現在，我們是十年有成，我們來唱一下，祝福你無量壽。」
蛋糕上，用奶油寫著「四合一粽串法 會務推動永續」12個字，這是大北區合心團隊，推展慈濟會務的方向，十年來落實有成。
慈濟志工 呂慈讓：「我們都會發覺社區的問題，我們全部都收集好了以後，然後在北區的會務推動(會議)，大家先集思廣益，討論到有一個雛形，有一個模型，我們才會再邀我們各社區的和氣組隊長來，再把我們會務推動的共識，推動到整個全北區。」
慈濟志工 張益城：「粽串就是要有人負責，有人推動，有人要去執行，最重要是能達到推動的目的，從淨化人心、祥和社會，到天下無災無難，這才是最重要的。」
所謂四合一，除了有資深志工組成合心團隊，緊扣上人的法，也要有充足的人力到社區去實踐，這樣的運作模式，也讓馬六甲及中區的法親前來取經。
慈濟志工 張益城：「因為北區已經有一套的，這樣的一個會務推動，也期許全台各區也都能夠有因緣，大家來交流，透過這樣的交流，我相信整個全台灣，甚至全球的會務推動，都可以達到四合一粽串。」
慈濟志工 呂慈讓：「我們這個會務推動就是大家，團隊共識，而不是哪些人的，一個執著在社區裡面要這樣做，把這樣的一個四法四門的團隊運作，建構得很好，未來慈濟才能夠永續。」
十年，是時間的積累，也有善能量的匯聚，北區合心團隊讓每一項會務在共識中成形，從點到線進而擴及到面，讓慈濟精神繼續穩穩扎根在每一個需要幫助的土地上。
