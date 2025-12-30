四哥是睡著走的！曹西平猝逝過程曝光「無病無痛」乾兒子嘆：不想被相驗

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈。曹西平過去以歌手身分走紅，近年雖淡出螢光幕，仍受到不少粉絲關注。對此與他關係最為親近的乾兒子Jeremy今（30）日使用曹西平的臉書發文，曝光了曹西平的死亡過程：「四哥是睡著走的。」

乾兒子Jeremy在文中以「四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy」，坦言目前情緒混亂，「很多話我想說，但目前沒有任何思緒」，並直接表明訴求，希望能找到與曹西平有血緣關係的家人，請求對方同意將後事交由他處理。

他表示因自己與曹西平並無法律認定的父子關係，導致在實務上遭遇諸多阻礙，「警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事」，甚至面臨需由官方公告招領的狀況，讓他相當心痛與無助。

曹西平兒子發文。（圖／翻攝自臉書）

Jeremy也在文中強調，曹西平是「睡著走的，無病無痛」，並懇求不要進行檢察官相驗大體，「我不想要讓檢察官相驗大體」，直言「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領」，讓他難以接受。他最後哽咽寫下：「我該怎麼做，才能好好保護四哥，才能好好幫四哥處理好人生的大事。」並提到曹西平生前一向喜愛低調，懇請外界體諒，「懇請無關的人暫時不要打擾我」。

