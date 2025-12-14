「四大名著唯一女星」何晴病逝 曾背負小三罵名嫁已婚許亞軍

何晴與許亞軍。（圖／中時資料照）

大陸資深女演員何晴於13日在北京逝世，享壽61歲。何晴以瓊瑤劇《青青河邊草》成名，被譽為「古典第一美人」，消息傳出後，立即登上微博熱搜，引發影迷哀悼。過去她一段爭議婚姻也被翻出(幫我補完)

何晴與演員許亞軍的戀情是她人生中備受關注的一段經歷。兩人於1995年合作拍攝電視劇《風荷怨》時假戲真做，當時許亞軍已婚，而何晴也正與演員劉威交往5年，但兩人卻在拍戲期間，因戲生情，戀情曝光後立刻引發爭議。外界批評何晴介入他人感情，因此背上「小三」罵名，不過兩人兩人最終依舊修成正果，許亞軍結束原有婚姻，與何晴再婚。

廣告 廣告

1993年何晴。（圖／中時資料照）

婚後何晴和許亞軍也在2001年迎來兒子「許何」的出生，孩子名字結合雙方姓氏，象徵雙方愛情，雖然一開始愛得高調，甚至背負罵名，但婚後理念差異逐漸顯現。許亞軍希望何晴專注家庭生活，而正值演藝事業高峰的她不願完全退居幕後。理念衝突使兩人的婚姻未能長久，最終在2003年和平離婚。

何晴與許亞軍離婚後，兩人依然保持好友關係，互動良好，並共同照顧兒子成長。她曾在節目中透露，雖然自己和許亞軍離婚了，但兩家相處非常融洽，自己經常去看兒子，有時候兒子開家長會，她和許亞軍還會一起去，即使面對許亞軍現任伴侶，也能坦然相處，三人互動自然融洽。她的兒子與家中另一位弟弟相處和睦，也與她保持親密關係。隨著她離世，何晴曾經的情感往事再次被討論，也讓這位「四大名著唯一女星」的一生，在讚嘆與爭議之間劃上句號。

更多中時新聞網報導

八三夭穿西裝打怪 抄傢伙救美比帥

MLB》席瓦伯 爆雙喜

MLB》阿隆索5年1.55億美元 改當金鶯